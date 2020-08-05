Kia представила "стильный" Soul для России

Компания Kia представила компактный кроссовер Soul с приставкой Style. Отгрузка новинки в дилерскую сеть России началась уже с 30 июля.

Soul Style оснащается 150-сильным "атмосферником" 2,0 MPI, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Снаружи кроссовер получил декоративный обвес по кругу с "нотками" дизайна спортивной версии GT Line. Автомобиль "обут" в оригинальные 18-дюймовые колёсные диски.

Фото: Пресс-служба Kia.

Внутри установлено спортивное рулевое колесо с усеченной формой обода. Также предусмотрена кожаная отделка некоторых элементов интерьера с красной прострочкой и такой же обивкой в дверных картах.

В салоне дополнительно имеется динамическая "атмосферная" подсветка Mood Lamp и электропривод регулировки передних кресел.

Новая версия модели стоит 1 499 900 рублей. Комплектация Style располагается между исполнениями Prestige и Premium.

Российские цены на Kia Soul лежат в диапазоне от 1 049 900 до 1 689 900 рублей.