Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Раздел I

Основные положения

Глава 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Статья 1. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль в Российской Федерации

1. Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в Российской Федерации (далее - государственный контроль (надзор), муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального закона понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны быть направлены на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.

3. Для целей настоящего Федерального закона к государственному контролю (надзору), муниципальному контролю не относятся:

1) мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции органов внутренних дел и иных органов дознания;

2) оперативно-разыскная деятельность, дознание и предварительное следствие;

3) производство и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;

4) рассмотрение дел о нарушении законодательства о рекламе;

5) проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности;

6) деятельность судов, деятельность по обеспечению установленного порядка деятельности судов и деятельность по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц;

7) деятельность органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора;

8) расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда (ущерба) окружающей среде, имуществу граждан и организаций, государственному и муниципальному имуществу;

9) деятельность органов внешней разведки Российской Федерации;

10) деятельность органов государственной охраны;

11) деятельность органов федеральной службы безопасности.

4. Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, полномочий субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской Федерации.

6. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

7. Виды государственного контроля (надзора), виды муниципального контроля (далее также - вид контроля) устанавливаются в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

8. Виды федерального государственного контроля (надзора), виды регионального государственного контроля (надзора) по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами (далее - федеральный закон о виде контроля). Виды регионального государственного контроля (надзора) по предметам ведения субъектов Российской Федерации устанавливаются законами субъектов Российской Федерации (далее - закон субъекта Российской Федерации о виде контроля).

9. Вид регионального государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах субъекта Российской Федерации, границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.

10. Федеральным законом о виде контроля, законом субъекта Российской Федерации о виде контроля определяется наименование вида контроля с указанием его отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), или к региональному государственному контролю (надзору), или к муниципальному контролю.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.

2. Положения настоящего Федерального закона применяются к организации и осуществлению контроля за деятельностью органов государственной власти, не связанной с осуществлением ими властных полномочий, организации и осуществлению контроля за деятельностью органов местного самоуправления, за исключением деятельности, осуществляемой ими при решении вопросов местного значения, осуществления полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с законодательством, если осуществление указанного контроля предусмотрено федеральными законами.

3. Настоящий Федеральный закон применяется в отношении лицензирования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", в следующей части:

1) проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию (далее - лицензиаты). Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов может быть отменено либо заменено на периодическое подтверждение соответствия лицензиатов лицензионным требованиям, осуществляемое в форме государственной услуги;

2) проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов в порядке и случаях, предусмотренных главами 12 и 13 настоящего Федерального закона.

4. Положения настоящего Федерального закона не применяются к организации и осуществлению:

1) государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

2) экспортного контроля;

3) государственного портового контроля;

4) контроля, непосредственно связанного с обеспечением обороны, государственного контроля за деятельностью в области военно-технического сотрудничества;

5) надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;

6) надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водных объектах;

7) контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

8) государственного финансового контроля и муниципального финансового контроля, контроля за использованием средств государственными корпорациями;

9) контроля (надзора) за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, некредитных финансовых организаций, надзора в национальной платежной системе;

10) контроля и надзора за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах;

11) контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

12) контроля в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

13) контроля за деятельностью специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

14) контроля за деятельностью федерального и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;

15) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контроля за соблюдением законодательства при организации и проведении закупок отдельными видами юридических лиц;

16) контроля за соблюдением законодательства о государственном оборонном заказе;

17) контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

18) деятельности в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.

5. Положения настоящего Федерального закона не применяются к организации и осуществлению следующих видов государственного контроля (надзора):

1) налоговый контроль;

2) валютный контроль;

3) таможенный контроль;

4) контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

5) контроль за соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий);

6) федеральный государственный контроль (надзор) за оборотом оружия;

7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной деятельности;

8) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности;

9) федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;

10) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

11) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;

12) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;

13) надзор и контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях;

14) федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

15) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

16) контроль за соблюдением страхователем законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части уплаты страховых взносов и выплат страхового обеспечения;

17) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

18) лицензионный контроль деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;

19) контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

20) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, осуществляемый без взаимодействия с контролируемым лицом;

21) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, при осуществлении такого контроля без взаимодействия с контролируемым лицом;

22) государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных, осуществляемые без взаимодействия с контролируемым лицом;

23) государственный контроль в области связи, осуществляемый без взаимодействия с контролируемым лицом;

24) контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (радиоконтроль).

Статья 3. Нормативно-правовое регулирование государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществляется настоящим Федеральным законом, а в случаях и пределах, установленных настоящим Федеральным законом, также другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля устанавливается:

1) для вида федерального государственного контроля (надзора) - положением о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

2) для вида федерального государственного контроля (надзора) при передаче полномочий по его осуществлению органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления - положением о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также при необходимости положением о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) для вида регионального государственного контроля (надзора) - положением о виде регионального государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) для вида муниципального контроля - положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом муниципального образования.

3. Положения о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемых в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, положения о видах муниципального контроля утверждаются с учетом общих требований к организации и осуществлению отдельных видов регионального государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля. Такие требования могут быть установлены Правительством Российской Федерации.

4. Федеральные законы о видах контроля могут устанавливать положения, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны содержаться в положении о виде контроля.

5. Положением о виде контроля определяются:

1) контрольные (надзорные) органы, уполномоченные на осуществление вида контроля;

2) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля;

3) перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления вида контроля;

4) виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в рамках осуществления вида контроля, и перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного (надзорного) мероприятия;

5) виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска;

6) особенности оценки соблюдения лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющими лицензию;

7) иные вопросы, регулирование которых в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами о видах контроля осуществляется положением о виде контроля.

6. Нормативными правовыми актами Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - государственные корпорации) может осуществляться нормативно-правовое регулирование в отношении соответствующего вида федерального государственного контроля (надзора) в случаях и пределах, установленных настоящим Федеральным законом для федеральных органов исполнительной власти, если они наделены в соответствии с федеральными законами полномочиями по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

7. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля относятся:

1) формирование и проведение на территории Российской Федерации единой государственной политики в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора);

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с другими федеральными законами.

2. Полномочия по осуществлению отдельных видов федерального государственного контроля (надзора) могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.

Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области государственного контроля (надзора)

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области государственного контроля (надзора) относятся:

1) реализация на территории соответствующего субъекта Российской Федерации единой государственной политики в сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с другими федеральными законами.

2. Полномочия по осуществлению отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) могут передаваться для осуществления органам местного самоуправления.

3. Если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения осуществление вида муниципального контроля не отнесено к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, соответствующие полномочия осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в качестве полномочий по осуществлению вида регионального государственного контроля (надзора).

4. При отсутствии утвержденных в установленном настоящим Федеральным законом порядке положений о видах федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные положения могут утверждаться высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.

5. Если федеральными законами о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого в рамках полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не урегулированы положения, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются федеральными законами о видах контроля, указанные положения могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области муниципального контроля

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования;

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.

2. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов, муниципальных округов осуществляется в пределах установленного перечня вопросов местного значения.

3. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований городов федерального значения осуществляется законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения.

Глава 2. Принципы государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статья 7. Законность и обоснованность

1. Деятельность по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля ведется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Действия и решения контрольного (надзорного) органа и его должностных лиц должны быть законными и обоснованными.

3. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, совершение контрольных (надзорных) действий, принятие решений по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, оценка исполнения решений контрольного (надзорного) органа осуществляются контрольным (надзорным) органом, его должностными лицами в пределах своей компетенции.

4. Решения контрольного (надзорного) органа, действия его должностных лиц должны быть объективными и должны подтверждаться фактическими данными и документами, содержащими достоверную информацию.

5. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля не допускаются необоснованное принятие решений контрольным (надзорным) органом и (или) совершение необоснованных действий (бездействия) должностными лицами контрольного (надзорного) органа.

Статья 8. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований.

Статья 9. Соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц

1. Выбираемые профилактические мероприятия, контрольные (надзорные) мероприятия, применяемые меры по пресечению и (или) устранению нарушений обязательных требований должны быть соразмерными характеру нарушений обязательных требований, вреду (ущербу), который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям.

2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны ограничиваться только теми контрольными (надзорными) мероприятиями и контрольными (надзорными) действиями, которые необходимы для обеспечения соблюдения обязательных требований.

3. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля не допускается причинение неправомерного вреда (ущерба) контролируемым лицам, их представителям, либо имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении, либо их деловой репутации.

Статья 10. Охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности, деловой репутации контролируемых лиц

1. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля контрольный (надзорный) орган обязан признавать, соблюдать и защищать права и свободы контролируемых и иных лиц.

2. Должностные лица контрольного (надзорного) органа при проведении контрольных (надзорных) мероприятий обязаны разъяснять контролируемому лицу, его представителю их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

3. Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа могут быть обжалованы контролируемым лицом, его представителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

4. При организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля запрещаются принятие решений и совершение действий (бездействия), унижающих достоинство личности либо умаляющих деловую репутацию организации, индивидуального предпринимателя.

Статья 11. Недопустимость злоупотребления правом

1. Использование контрольными (надзорными) органами и их должностными лицами полномочий в целях воспрепятствования законной деятельности контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля не допускается.

2. Не допускается использование контролируемыми лицами прав и гарантий, установленных настоящим Федеральным законом, в целях воспрепятствования осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

3. Не допускается злоупотребление гражданами и организациями правом на обращение в контрольные (надзорные) органы в целях направления обращений, содержащих заведомо недостоверную информацию о соблюдении контролируемыми лицами обязательных требований.

Статья 12. Соблюдение охраняемой законом тайны

1. Информация, составляющая коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну и полученная должностными лицами контрольного (надзорного) органа при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, должностные лица контрольного (надзорного) органа несут ответственность, предусмотренную федеральными законами.

3. Вред (ущерб), причиненный контролируемому или иному лицу в результате разглашения должностными лицами контрольного (надзорного) органа информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, подлежит возмещению.

4. Если иное не установлено федеральными законами, то сведения о нарушениях обязательных требований не относятся к охраняемой законом тайне.

5. Контрольный (надзорный) орган не представляет по запросам третьих лиц информацию, ставшую известной в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также выданные по их итогам предписания, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не было выявлено нарушений обязательных требований или если не затронуты права обратившегося в контрольный (надзорный) орган лица.

Статья 13. Открытость и доступность информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Деятельность контрольного (надзорного) органа по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля является открытой, за исключением случаев, если это может привести к разглашению государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны, а также случаев, если этого требуют интересы обеспечения прав, законных интересов и безопасности контролируемых и иных лиц, защиты их чести, достоинства, деловой репутации. Не подлежит сокрытию информация, касающаяся причинения вреда здоровью и угрозы жизни людей. Контрольный (надзорный) орган обеспечивает открытость и доступность для контролируемых и иных лиц сведений, установленных федеральным законом.

Статья 14. Оперативность при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля контрольные (надзорные) мероприятия проводятся оперативно.

2. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть продлен только в случаях и пределах, установленных федеральным законом.

3. При определении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия учитываются такие обстоятельства, как достаточность и эффективность контрольных (надзорных) действий, минимизация взаимодействия должностных лиц контрольного (надзорного) органа с контролируемым лицом.

4. При определении срока исполнения контролируемым лицом решения контрольного (надзорного) органа должны учитываться такие обстоятельства, как характер нарушений обязательных требований, степень и размер вреда (ущерба), который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям в результате нарушений обязательных требований.

5. При определении срока исполнения контролируемым лицом решения контрольного (надзорного) органа, связанного с расходованием денежных средств, контрольный (надзорный) орган дополнительно рассматривает вопрос об учете имущественного и финансового положения контролируемого лица.

Глава 3. Предмет и объекты государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статья 15. Предмет государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - предмет контроля) являются:

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами;

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Предмет контроля определяется федеральным законом о виде контроля, законом субъекта Российской Федерации о виде контроля.

Статья 16. Объекты государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Объектами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - объект контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

2. Контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом, положениями о видах контроля.

3. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольные (надзорные) органы используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

4. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Раздел II

Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Глава 4. Информационное обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статья 17. Информационные системы государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора), муниципального контроля создаются:

1) единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - единый реестр видов контроля);

2) единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий;

3) информационная система досудебного обжалования;

4) реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных требований (далее - реестр заключений о соответствии);

5) информационные системы контрольных (надзорных) органов.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами могут быть созданы иные информационные системы в целях обеспечения организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

3. Информационные системы контрольных (надзорных) органов, иные информационные системы, созданные в целях обеспечения организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, должны обеспечивать передачу необходимых сведений в единый реестр видов контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Требования к информационному взаимодействию информационных систем, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Информационные системы контрольных (надзорных) органов создаются в следующих целях:

1) учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц;

2) учет сведений о соблюдении (несоблюдении) контролируемыми лицами обязательных требований, в том числе посредством сбора данных, использования технических средств (включая электронные устройства и инструменты анализа данных и выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований);

3) взаимодействие контрольных (надзорных) органов при организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля с контролируемыми лицами, органами прокуратуры, иными гражданами и организациями, государственными органами, органами местного самоуправления;

4) планирование и (или) проведение профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и использование специальных режимов государственного контроля (надзора);

5) учет действий и решений должностных лиц контрольного (надзорного) органа и решений контрольного (надзорного) органа, принимаемых при организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

6) учет результатов проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий либо использования специальных режимов государственного контроля (надзора);

7) учет сведений о пресечении выявленных нарушений обязательных требований, об устранении их последствий и (или) о восстановлении правового положения, существовавшего до таких нарушений;

8) информационное сопровождение иных вопросов организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Статья 18. Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. В единый реестр видов контроля включаются:

1) сведения о видах контроля и осуществляющих их контрольных (надзорных) органах, их территориальных органах и подразделениях;

2) сведения по вопросам осуществления видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля и соблюдения обязательных требований, предусмотренные частью 3 статьи 46 настоящего Федерального закона;

3) иные сведения, предусмотренные правилами формирования и ведения единого реестра видов контроля.

2. Правила формирования и ведения единого реестра видов контроля, в том числе в части размещения содержащихся в нем общедоступных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Оператором единого реестра видов контроля является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Статья 19. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий

1. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий создается в следующих целях:

1) учет проводимых контрольными (надзорными) органами профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и специальных режимов государственного контроля (надзора), принятых контрольными (надзорными) органами мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до таких нарушений;

2) учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) органов, решений контрольных (надзорных) органов, принятых при проведении мероприятий и принятии мер, указанных в пункте 1 настоящей части;

3) обеспечение взаимодействия контрольных (надзорных) органов и органов прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе правила размещения в сети "Интернет" общедоступных сведений, утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Оператором единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

4. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на момент начала их проведения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий отсутствует, не допускается.

5. Информация, которая не внесена в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и в отношении которой предусмотрена обязательность такого внесения, не может использоваться в целях принятия решений при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

6. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий путем использования справочника видов контроля, который формируется в автоматическом режиме из видов контроля, включенных в единый реестр видов контроля.

Статья 20. Межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Контрольный (надзорный) орган при организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля взаимодействует с иными органами государственной власти и органами местного самоуправления по следующим вопросам:

1) совместное планирование и проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий;

2) создание и организация работы межведомственных комиссий (рабочих групп), в том числе по определению и достижению целевых значений межведомственных ключевых показателей результативности видов контроля;

3) информирование о результатах проводимых профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий;

4) взаимодействие с иным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим отдельные полномочия контрольного (надзорного) органа или участвующим в их осуществлении в соответствии с частью 4 настоящей статьи;

5) иные вопросы межведомственного взаимодействия.

2. Контрольные (надзорные) органы при организации и осуществлении видов контроля получают на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с указанными документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

4. Федеральным законом о виде контроля может быть установлено, что федеральный орган исполнительной власти может осуществлять или участвовать в осуществлении полномочия контрольного (надзорного) органа в части учета объектов контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона, ведения информационных систем для достижения целей, указанных в части 5 статьи 17 настоящего Федерального закона, определения вероятности возникновения риска причинения вреда (ущерба) и масштаба причиненного вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей, организации постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба), разработки и утверждения индикаторов риска нарушения обязательных требований, отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках видов контроля, разработки и утверждения программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба), осуществления профилактических мероприятий, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 45 настоящего Федерального закона, формирования плана плановых контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления наблюдения за соблюдением обязательных требований, проведения мониторинга.

5. Контрольные (надзорные) органы вправе заключать соглашения между собой, а также с иными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе по вопросам совместного проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 21. Документы, составляемые и используемые при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Информирование при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

2. Типовые формы документов, используемых контрольным (надзорным) органом, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

3. Контрольный (надзорный) орган вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не утвержденные в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи.

4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Федеральным законом, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг), а также посредством средств связи.

5. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с частью 4 настоящей статьи, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному (надзорному) органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных частью 9 настоящей статьи. Для целей информирования контролируемого лица контрольным (надзорным) органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному (надзорному) органу в электронном виде, могут быть подписаны:

1) простой электронной подписью;

2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных настоящим Федеральным законом или положением о виде контроля.

7. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.

8. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный (надзорный) орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного (надзорного) органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного (надзорного) органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять контрольному (надзорному) органу документы на бумажном носителе.

Глава 5. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статья 22. Основы системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль осуществляются на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Федерального закона понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям.

3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Федерального закона понимается деятельность контрольного (надзорного) органа по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

4. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Федерального закона понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках вида государственного контроля (надзора) должен закрепляться в ключевых показателях вида контроля.

5. Контрольным (надзорным) органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

6. Общие требования к порядку организации оценки риска причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе к установлению критериев и категорий риска, порядку отнесения объектов контроля к категориям риска, установлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядку их выявления, источникам сведений, используемых при оценке риска причинения вреда (ущерба), и порядку их сбора, обработки, анализа и учета, порядку информирования контролируемых лиц об отнесении объектов контроля к категориям риска, периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от категории риска, определяются Правительством Российской Федерации.

7. Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 настоящего Федерального закона.

8. Федеральным законом о виде контроля могут быть установлены особенности применения системы оценки и управления рисками при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также дополнительные формы независимой оценки соблюдения обязательных требований. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных федеральным законом о виде контроля.

Статья 23. Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных требований

1. Контрольный (надзорный) орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) чрезвычайно высокий риск;

2) высокий риск;

3) значительный риск;

4) средний риск;

5) умеренный риск;

6) низкий риск.

2. Положением о виде контроля должно быть предусмотрено не менее трех категорий риска, в том числе в обязательном порядке категория низкого риска.

3. Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее - критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного (надзорного) органа таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного (надзорного) органа.

4. Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц.

5. При определении критериев риска оценка тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится на основе сведений о степени тяжести фактического причинения вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциальном масштабе распространения вероятных негативных последствий, влекущих причинение вреда (ущерба), с учетом сложности преодоления таких последствий.

6. При определении критериев риска оценка вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проводится с учетом предшествующих данных о фактическом причинении вреда (ущерба) вследствие наступления событий, вызванных определенными источниками и причинами риска причинения вреда (ущерба), по различным видам объектов контроля с выделением видов объектов контроля, характеризующихся схожей или различной частотой случаев фактического причинения вреда (ущерба).

7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):

1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;

3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам;

4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;

5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;

6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований.

8. Критерии риска должны основываться на достоверных сведениях, характеризующих уровень риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере, а также практику соблюдения обязательных требований в рамках вида контроля, и обеспечивать возможность контролируемому лицу самостоятельно оценивать правомерность отнесения его деятельности и (или) принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля к соответствующей категории риска.

9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольный (надзорный) орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

10. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля и порядок их выявления утверждаются:

1) для вида федерального контроля - федеральным органом исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

2) для вида регионального контроля - высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) для вида муниципального контроля - представительным органом муниципального образования.

Статья 24. Порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора), муниципального контроля к категориям риска и выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным (надзорным) органом могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специальных режимов государственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при реализации полномочий в рамках лицензирования и иной разрешительной деятельности, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля.

2. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований должны осуществляться контрольным (надзорным) органом без взаимодействия с контролируемыми лицами. При осуществлении сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться дополнительные обязанности, не предусмотренные федеральными законами.

3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

4. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

5. Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

6. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

Статья 25. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий

1. Виды, периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются положением о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска с учетом положений, установленных частями 2 - 6 настоящей статьи.

2. Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных (надзорных) мероприятий в год.

3. Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, устанавливается средняя частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года.

4. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.

5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

6. Положением о виде контроля может быть установлено, что частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяется в рамках иных, за исключением одного года, периодов времени либо устанавливается в связи с наступлением определенных событий.

7. Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются положением о виде контроля в зависимости от основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Положением о виде контроля в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, могут устанавливаться сокращенные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий, особенности содержания контрольных (надзорных) мероприятий, объем представляемых документов, инструментального обследования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

9. Федеральным законом о виде контроля может быть предусмотрено освобождение контролируемого лица от проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в случае заключения договора страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований.

Раздел III

Участники отношений государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Глава 6. Контрольные (надзорные) органы. Должностные лица контрольных (надзорных) органов

Статья 26. Контрольные (надзорные) органы

1. Контрольными (надзорными) органами являются наделенные полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля соответственно федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, государственные корпорации, публично-правовые компании.

2. Осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля или отдельных полномочий по их осуществлению в случаях, установленных федеральными законами о видах контроля, законами субъектов Российской Федерации, может быть возложено на государственные или муниципальные учреждения.

3. Определение федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора), установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных федеральных органов исполнительной власти и их полномочий осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации".

4. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенных полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их полномочий осуществляются в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Определение органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.

6. В случае возложения полномочий по осуществлению отдельного вида федерального государственного контроля (надзора) на публично правовую компанию федеральным законом о виде контроля устанавливается, что принятие нормативных правовых актов, отнесенное настоящим Федеральным законом к полномочиям контрольных (надзорных) органов, осуществляется публично-правовой компанией или федеральным органом исполнительной власти.

7. Федеральными законами о видах контроля, законами субъектов Российской Федерации, предусматривающими возложение полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля или отдельных полномочий по их осуществлению на государственные или муниципальные учреждения, определяются органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по принятию нормативных правовых актов, отнесенными настоящим Федеральным законом к полномочиям контрольных (надзорных) органов.

Статья 27. Должностные лица контрольных (надзорных) органов

1. От имени контрольного (надзорного) органа государственный контроль (надзор), муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного (надзорного) органа;

2) должностное лицо контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду государственного контроля (надзора), виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее также - инспектор).

2. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

3. Положением о виде контроля может быть установлен запрет на проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объектов контроля инспекторами, которые проводили профилактические мероприятия в отношении указанных объектов контроля.

4. Инспекторы государственных и муниципальных учреждений, наделенных отдельными полномочиями по осуществлению видов контроля, не вправе составлять акты контрольных (надзорных) мероприятий, выдавать предписания, если иное не установлено федеральными законами о видах контроля, законами субъектов Российской Федерации.

5. Наименование должности лица, на которое возлагается исполнение полномочий инспектора, может включать слово "инспектор".

6. Президент Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования вправе устанавливать особый порядок оплаты труда должностных лиц, замещающих отдельные должности в контрольном (надзорном) органе, в зависимости от показателей служебной деятельности, определяемых служебным контрактом (трудовым договором).

7. На должностных лиц государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных и муниципальных учреждений, которые наделены всеми или отдельными полномочиями по организации и осуществлению видов контроля, в полном объеме распространяются права, обязанности и ответственность, установленные настоящим Федеральным законом в отношении должностных лиц контрольных (надзорных) органов.

Статья 28. Квалификационные требования для замещения должности инспектора

1. Для замещения должности инспектора физическое лицо должно соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу государственной или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования для замещения должности инспектора, относящейся к государственной службе, муниципальной службе, устанавливаются в соответствии с законодательством о государственной службе Российской Федерации, о муниципальной службе с учетом положений настоящей статьи.

3. Квалификационные требования для замещения должности инспектора в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, государственных и муниципальных учреждениях, указанных в частях 1 и 2 статьи 26 настоящего Федерального закона, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами с учетом положений настоящего Федерального закона.

Статья 29. Права и обязанности инспектора

1. Инспектор обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено настоящим Федеральным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля.

Статья 30. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, на основе системы показателей результативности и эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов входят:

1) ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган;

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

3. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для видов федерального государственного контроля (надзора) утверждаются положением о виде контроля, индикативные показатели для видов федерального государственного контроля (надзора) утверждаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности.

4. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для видов регионального государственного контроля (надзора) утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для видов муниципального контроля утверждаются представительным органом муниципального образования.

6. В случае, если на ключевые показатели вида контроля влияет деятельность нескольких контрольных (надзорных) органов, для такого вида контроля разрабатываются и утверждаются межведомственные ключевые показатели вида контроля.

7. Не допускается установление ключевых показателей вида контроля, основанных на количестве проведенных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, количестве выявленных нарушений, количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности, количестве и размере штрафов, наложенных на контролируемых лиц в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности.

8. Контрольные (надзорные) органы ежегодно осуществляют подготовку доклада о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей.

9. На основании докладов о видах контроля федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, ежегодно готовится сводный доклад о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации.

10. Требования к подготовке докладов о видах контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Сводный доклад о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации ежегодно не позднее 1 июля направляется Правительством Российской Федерации в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также размещается для всеобщего сведения на официальном сайте Правительства Российской Федерации в сети "Интернет".

12. Методическое обеспечение оценки результативности и эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Глава 7. Контролируемые лица. Иные участники государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Статья 31. Контролируемые лица

1. Под контролируемыми лицами в целях настоящего Федерального закона понимаются граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат государственному контролю (надзору), муниципальному контролю.

2. В целях настоящего Федерального закона:

1) под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона, за исключением жилых помещений;

2) под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами контроля.

4. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливаются настоящим Федеральным законом, федеральными законами о видах контроля.

5. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным (надзорным) органом, защита прав и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, законные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно участвуют в контрольных (надзорных) мероприятиях.

7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному (надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Положением о виде контроля устанавливаются случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный (надзорный) орган.

Статья 32. Свидетель

1. В качестве свидетеля может выступать лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, специального режима государственного контроля (надзора).

2. Участие лица в качестве свидетеля является добровольным.

3. В качестве свидетелей не могут привлекаться судья, прокурор, следователь, дознаватель, должностное лицо налогового органа, инспектор в отношении сведений, которые стали им известны в связи с исполнением служебных обязанностей.

4. За предоставление заведомо ложных сведений свидетель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, о чем он должен быть предупрежден.

Статья 33. Эксперт. Экспертная организация

1. Экспертом является не имеющий личной заинтересованности в результатах контрольного (надзорного) мероприятия, контрольного (надзорного) действия гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, имеющий специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттестованный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях привлечения контрольным (надзорным) органом к осуществлению экспертизы.

2. Экспертной организацией является не заинтересованные в результатах контрольного (надзорного) мероприятия, контрольного (надзорного) действия юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаемые контрольными (надзорными) органами к осуществлению экспертизы. Экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов.

3. При осуществлении экспертизы эксперт, экспертная организация вправе:

1) знакомиться с документами и материалами, относящимися к осуществлению экспертизы;

2) отказаться после получения документов и материалов, в том числе проб и (или) образцов продукции (товаров), от осуществления экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне их компетенции, или от представления ответов на вопросы, не входящие в их компетенцию;

3) запросить в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня получения документов и материалов для осуществления экспертизы дополнительные материалы и документы, в том числе пробы и (или) образцы продукции (товаров), необходимые для осуществления экспертизы;

4) уточнять поставленные перед ними вопросы в соответствии со своими специальными и (или) научными знаниями и компетенцией;

5) включать в заключение выводы об обстоятельствах, которые имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия и в отношении которых не были поставлены вопросы.

4. При осуществлении экспертизы эксперт, экспертная организация обязаны:

1) подготовить заключение на основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов исследований;

2) не разглашать сведения, полученные в результате осуществления экспертизы, и не передавать их третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) соблюдать установленные сроки осуществления экспертизы.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт, экспертная организация несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, о чем они должны быть предупреждены.

Статья 34. Специалист

1. В ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля контрольные (надзорные) органы в случае необходимости могут привлекать для совершения отдельных контрольных (надзорных) действий специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным (надзорным) органам, в том числе при применении технических средств.

2. Специалист имеет право:

1) знакомиться с материалами, связанными с совершением действий, в которых он принимает участие;

2) знакомиться с документами, оформляемыми по результатам совершения действий, в которых он принимал участие, и делать заявления или замечания в отношении совершаемых им действий, подлежащие занесению в указанные документы.

3. Специалист обязан:

1) участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний и навыков, либо совершать такие действия, давать пояснения в отношении совершаемых им действий;

2) удостоверить своей подписью факт совершения действий, указанных в части 1 настоящей статьи, а при необходимости удостоверить содержание и результаты этих действий, оформив заключение;

3) не разглашать сведения, полученные в рамках его участия в совершении контрольных (надзорных) действий, не передавать их третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. За дачу заведомо ложных пояснений и (или) совершение неправомерных действий специалист несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, о чем он должен быть предупрежден.

Статья 35. Возмещение расходов свидетелю, специалисту, эксперту, экспертной организации

1. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных (надзорных) мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде контроля.

2. За работниками, вызываемыми в контрольный (надзорный) орган в качестве свидетелей, за время их отсутствия на работе в связи с явкой в контрольный (надзорный) орган сохраняется заработная плата по основному месту работы.

Глава 8. Гарантии и защита прав контролируемых лиц

Статья 36. Права контролируемых лиц

Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля имеет право:

1) присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами;

2) получать от контрольного (надзорного) органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами;

3) получать от контрольного (надзорного) органа информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;

4) знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать контрольному (надзорному) органу о своем согласии или несогласии с ними;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольного (надзорного) органа с контролируемыми лицами).

Статья 37. Ограничения и запреты, связанные с исполнением полномочий инспектора

Инспектор не вправе:

1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного (надзорного) органа;

2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением контрольного (надзорного) органа;

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий;

10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

Статья 38. Право на возмещение вреда (ущерба), причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Вред (ущерб), причиненный контролируемым лицам решениями контрольного (надзорного) органа, действиями (бездействием) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, признанными в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2. Вред (ущерб), причиненный контролируемым лицам правомерными решениями контрольного (надзорного) органа, действиями (бездействием) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Глава 9. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Статья 39. Право на обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона.

2. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

3. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с настоящей главой.

4. Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статья 40. Досудебный порядок подачи жалобы

1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

2. Порядок рассмотрения жалобы определяется положением о виде контроля и, в частности, должен предусматривать, что:

1) жалоба на решение территориального органа контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного территориального органа либо вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа контрольного (надзорного) органа рассматривается вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

3) в случае отсутствия территориального органа контрольного (надзорного) органа и в случае обжалования решений контрольного (надзорного) органа, принятых его центральным аппаратом, действий (бездействия) должностных лиц центрального аппарата контрольного (надзорного) органа жалоба рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа.

3. Положением о виде контроля может быть предусмотрено создание в контрольном (надзорном) органе из числа его должностных лиц коллегиального органа (коллегиальных органов) для рассмотрения жалоб.

4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;

2) решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;

3) решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений;

4) иных решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц.

5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

11. Информация о решении, указанном в части 10 настоящей статьи, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

Статья 41. Форма и содержание жалобы

1. Жалоба должна содержать:

1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении контрольного (надзорного) органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольного (надзорного) органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшего жалобу.

2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа либо членов их семей.

3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации".

4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

Статья 42. Отказ в рассмотрении жалобы

1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, установленного частями 5 и 6 статьи 40 настоящего Федерального закона, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;

2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;

4) ранее в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

5) нарушены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 40 настоящего Федерального закона.

2. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании пункта 5 части 1 настоящей статьи).

3. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 2-5 части 1 настоящей статьи, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

Статья 43. Порядок рассмотрения жалобы

1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности. Правила ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации.

2. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в срок, установленный положением о виде контроля, но не более двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, указанный срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

4. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

5. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный (надзорный) орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

6. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;

2) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;

3) отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;

4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

7. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Раздел IV

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, независимая оценка соблюдения обязательных требований

Глава 10. Профилактические мероприятия

Статья 44. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда) ежегодно утверждается по каждому виду контроля и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда;

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;

3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;

4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.

3. Контрольный (надзорный) орган при утверждении программы профилактики рисков причинения вреда учитывает категории риска, к которым отнесены объекты контроля.

4. Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков причинения вреда утверждается Правительством Российской Федерации и должен предусматривать ее общественное обсуждение.

5. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет".

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным (надзорным) органом.

7. Контрольный (надзорный) орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

Статья 45. Виды профилактических мероприятий

1. Контрольные (надзорные) органы могут проводить следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

2. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, определяются положением о виде контроля с учетом того, что при осуществлении государственного контроля (надзора) является обязательным проведение профилактических мероприятий, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 и 7 части 1 настоящей статьи, при осуществлении муниципального контроля - проведение профилактических мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 5 части 1 настоящей статьи, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических мероприятий осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

4. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного (надзорного) органа или иному должностному лицу контрольного (надзорного) органа, уполномоченному в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (далее - уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа), для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 46. Информирование

1. Контрольные (надзорные) органы осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3. Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети "Интернет":

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

6) перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

7) перечень объектов контроля с указанием категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;

14) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Статья 47. Обобщение правоприменительной практики

1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

2. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа (далее - доклад о правоприменительной практике).

3. Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным (надзорным) органом по каждому осуществляемому им виду контроля с периодичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но не реже одного раза в год. Контрольный (надзорный) орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.

4. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом (распоряжением) руководителя контрольного (надзорного) органа и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет" в контроля.

5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного (надзорного) органа о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

6. Методическое обеспечение деятельности по обобщению правоприменительной практики осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Статья 48. Меры стимулирования добросовестности

1. В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контрольные (надзорные) органы проводят мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц (далее - меры стимулирования добросовестности), если такие меры предусмотрены положением о виде контроля.

2. Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер стимулирования добросовестности, устанавливается положением о виде контроля.

3. При оценке добросовестности контролируемых лиц могут учитываться сведения, указанные в части 7 статьи 23 настоящего Федерального закона.

4. Соответствие контролируемого лица критериям добросовестности оценивается за период от одного года до трех лет в зависимости от категории риска, к которой отнесены деятельность контролируемого лица или производственный объект.

5. Информация о применяемых контрольным (надзорным) органом мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядок и условия применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, размещаются на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет".

Статья 49. Объявление предостережения

1. При наличии у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

3. В случае принятия контрольным (надзорным) органом решения об объявлении контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований одновременно с указанным предостережением контролируемому лицу в целях проведения им самообследования соблюдения обязательных требований направляется адрес сайта в сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований, при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.

4. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается положением о виде контроля.

5. Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 50. Консультирование

1. Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.

2. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного (надзорного) органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

3. Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование, определяются положением о виде контроля.

4. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, установленных положением о виде контроля. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного (надзорного) органа, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

7. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного (надзорного) органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным (надзорным) органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

8. Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет консультирований.

9. В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа.

Статья 51. Самообследование

1. В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований положением о виде контроля может предусматриваться самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование). В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.

2. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из способов, указанных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

3. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам самообследования, проведенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

4. Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган, который осуществляет ее регистрацию и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет". Контролируемое лицо имеет право разместить сведения о зарегистрированной декларации соблюдения обязательных требований на своем сайте в сети "Интернет", в принадлежащих ему помещениях, а также использовать такие сведения в рекламной продукции.

5. Срок действия декларации соблюдения обязательных требований определяется положением о виде контроля, но не может составлять менее одного года и более трех лет с момента регистрации указанной декларации контрольным (надзорным) органом.

6. В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточненная декларация представляется контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

7. Контрольный (надзорный) орган утверждает методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований. Методические рекомендации размещаются на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет".

8. В случае, если при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия. Положением о виде контроля устанавливается срок, по истечении которого контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам самообследования.

Статья 52. Профилактический визит

1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

2. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 настоящего Федерального закона.

3. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

4. Проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

5. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

6. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

7. Порядок и сроки проведения обязательного профилактического визита устанавливаются положением о виде контроля. Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

8. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

9. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному липу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 53. Проверочные листы

1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов проверочных листов, утверждению, применению, актуализации проверочных листов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Проверочные листы подлежат применению инспектором при проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки.

4. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.

Глава 11. Независимая оценка соблюдения обязательных требований

Статья 54. Признание результатов независимой оценки соблюдения обязательных требований

1. Федеральным законом о виде контроля могут быть предусмотрены независимая оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, проводимая организациями, независимыми от контрольного (надзорного) органа и контролируемого лица, аккредитованными в национальной системе аккредитации в форме органа инспекции (далее - независимый орган инспекции), и требования к такой независимой оценке.

2. При подтверждении соблюдения обязательных требований независимый орган инспекции выдает контролируемому лицу заключение о подтверждении соблюдения обязательных требований (далее - заключение о соответствии). К заключению о соответствии прилагается полный перечень обязательных требований, прошедших оценку, с указанием нормативных документов, устанавливающих данные требования. Предельный срок действия заключения о соответствии определяется федеральным законом о виде контроля.

3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемого лица в течение срока действия заключения о соответствии не проводятся, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

4. Формирование и ведение реестра заключений о соответствии осуществляются национальным органом по аккредитации.

5. Независимый орган инспекции информирует контрольные (надзорные) органы о выданных контролируемым лицам заключениях о соответствии в порядке, установленном федеральным законом о виде контроля.

6. Объектами подтверждения соблюдения обязательных требований независимым органом инспекции могут являться деятельность, действия контролируемых лиц и (или) характеристики принадлежащих им материальных объектов, произведенная ими продукция (товары), в том числе в части соответствия техническим регламентам и (или) иным стандартам, если в сфере деятельности контролируемых лиц данные технические регламенты и (или) иные стандарты являются обязательными.

7. В случае осуществления контролируемым лицом одного вида деятельности в нескольких местах и (или) на нескольких объектах подтверждение соблюдения обязательных требований независимой организацией должно быть проведено в указанных местах и (или) на указанных объектах. Перечень объектов (с адресами), на которых проводилось подтверждение соблюдения обязательных требований, оформляется приложением к заключению о соответствии.

8. В случае, если контролируемое лицо осуществляет различные виды деятельности, подтверждение соблюдения обязательных требований независимым органом инспекции проводится отдельно по каждому виду деятельности.

9. В случае, если в результате оценки соблюдения обязательных требований независимым органом инспекции выявляются нарушения, независимый орган инспекции выдает контролируемому лицу акт с указанием выявленных нарушений.

10. В случае причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны контролируемого лица независимый орган инспекции несет субсидиарную ответственность с контролируемым лицом перед потерпевшими.

Статья 55. Членство в саморегулируемой организации

1. Федеральным законом о виде контроля может предусматриваться, что результаты деятельности саморегулируемой организации с добровольным членством по осуществлению контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов могут быть признаны контрольными (надзорными) органами, осуществляющими (организующими) в отношении членов саморегулируемой организации виды контроля, на основании соглашения о признании результатов такой деятельности саморегулируемой организации, заключаемого саморегулируемой организацией с контрольным (надзорным) органом (далее - соглашение о признании результатов деятельности).

2. Заключение соглашения о признании результатов деятельности допускается в случае, если предмет контроля саморегулируемой организации за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов идентичен предмету вида контроля либо охватывает более широкий круг вопросов.

3. В случае заключения соглашения о признании результатов деятельности деятельность контрольного (надзорного) органа не осуществляется в отношении членов саморегулируемой организации, с которой было заключено соглашение о признании результатов деятельности.

4. Соглашение о признании результатов деятельности может быть заключено с саморегулируемой организацией по истечении трех лет с даты внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

5. Соглашение о признании результатов деятельности может быть заключено исключительно с саморегулируемой организацией, сформировавшей компенсационный фонд в целях обеспечения имущественной ответственности по обязательствам своих членов, возникшим в результате причинения вреда (ущерба) вследствие недостатков произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), в размере не менее чем 25 тысяч рублей в отношении каждого члена.

6. Правительство Российской Федерации устанавливает критерии, на основании которых осуществляется признание результатов деятельности саморегулируемой организации, существенные условия соглашения о признании результатов деятельности, порядок заключения, регистрации и прекращения действия соглашения о признании результатов деятельности, порядок контроля за соблюдением условий соглашения о признании результатов деятельности саморегулируемой организацией, деятельность которой признается соглашением о признании результатов деятельности. Указанные критерии должны учитывать:

1) количество случаев причинения вреда (ущерба) вследствие недостатков произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг) и изменение такого количества во времени;

2) совокупный реальный вред (ущерб) вследствие недостатков произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг) и изменение такого вреда (ущерба) во времени;

3) принятие саморегулируемой организацией внутренних документов, предусмотренных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях";

4) осуществление выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и (или) внутренними документами саморегулируемой организации, соотношение размеров таких выплат, сроки их осуществления, случаи отказов саморегулируемой организации от осуществления таких выплат;

5) установление саморегулируемой организацией требований к своим членам, не предусмотренных нормативными правовыми актами;

6) эффективность контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов;

7) эффективность применения саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

8) случаи привлечения саморегулируемой организации к ответственности за правонарушения в области деятельности саморегулируемых организаций.

7. Соглашение о признании результатов деятельности заключается со всеми саморегулируемыми организациями, соответствующими критериям, установленным частью 6 настоящей статьи, и обратившимися в контрольный (надзорный) орган.

Раздел V

Осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Глава 12. Контрольные (надзорные) мероприятия

Статья 56. Виды контрольных (надзорных) мероприятий

1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля взаимодействием контрольных (надзорных) органов, их должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) контрольная закупка;

2) мониторинговая закупка;

3) выборочный контроль;

4) инспекционный визит;

5) рейдовый осмотр;

6) документарная проверка;

7) выездная проверка.

3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

2) выездное обследование.

4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований контрольными (надзорными) органами не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в настоящей статье. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля.

5. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Статья 57. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий

1. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, может быть:

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона;

6) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных (надзорных) органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного (надзорного) органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа, в том числе в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 58. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный (надзорный) орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, специальных режимов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

2. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом контрольного (надзорного) органа проводится оценка их достоверности.

3. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) органа при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа, проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия.

4. Контрольный (надзорный) орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным (надзорным) органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

Статья 59. Особенности рассмотрения обращений (заявлений) граждан и организаций, содержащих сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются контрольным (надзорным) органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представителями непосредственно в контрольный (надзорный) орган либо через многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов в сети "Интернет", а также в информационных системах контрольных (надзорных) органов;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должностным лицом контрольного (надзорного) органа мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя организации и их подтверждения.

2. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя организации, должностное лицо контрольного (надзорного) органа взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве контрольного (надзорного) органа обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных контрольным (надзорным) органом в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.

3. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматриваются контрольным (надзорным) органом в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

4. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу только с согласия гражданина, направленного в контрольный (надзорный) орган.

Статья 60. Принятие решения по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) органа направляет уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Статья 61. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий

1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого контрольным (надзорным) органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

2. Положением о виде контроля или федеральным законом о виде контроля может быть установлено, что вид контроля осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. В случае, если положением о виде муниципального контроля в соответствии с частью 7 статьи 22 настоящего Федерального закона предусмотрено, что система оценки и управления рисками при осуществлении данного вида муниципального контроля не применяется, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

3. Порядок формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий на предмет законности включения или не включения в них плановых контрольных (надзорных) мероприятий, вносят предложения уполномоченным должностным лицам контрольных (надзорных) органов об устранении выявленных замечаний.

5. Порядок рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа прокуратуры для согласования указанных планов устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

Статья 62. Поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации

1. Поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Поручения заместителей Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий должны содержать следующие сведения:

1) вид контроля, в рамках которого должны быть проведены контрольные (надзорные) мероприятия;

2) перечень контролируемых лиц (групп контролируемых лиц), в отношении которых должны быть проведены контрольные (надзорные) мероприятия;

3) вид и предмет контрольного (надзорного) мероприятия;

4) период, в течение которого должны быть проведены контрольные (надзорные) мероприятия.

Статья 63. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

1. Требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям должно содержать следующие сведения:

1) вид контрольного (надзорного) мероприятия и срок его проведения;

2) материалы и обращения, которые содержат сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в рамках которых определяется предмет контрольного (надзорного) мероприятия.

2. Порядок направления прокурором требования о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям устанавливается Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".

Статья 64. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

1. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение контрольного (надзорного) органа, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа (далее - решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место выпуска решения;

2) кем принято решение;

3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

4) вид контроля;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;

10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;

11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;

12) проверочные листы, если их применение является обязательным;

13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.

2. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения.

Глава 13. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий

Статья 65. Общие требования к проведению контрольных (надзорных) мероприятий

1. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

2. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) действия, совершаемые в рамках конкретного вида контрольных (надзорных) мероприятий, из числа предусмотренных настоящим Федеральным законом для того же вида контрольного (надзорного) мероприятия.

3. Контрольные (надзорные) мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Срок непосредственного личного взаимодействия инспектора и контролируемого лица в рамках проведения внеплановых контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля не может превышать один рабочий день.

5. Совершение контрольных (надзорных) действий и их результаты отражаются в документах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий.

6. В случаях, установленных положением о виде контроля, для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств устанавливается положением о виде контроля.

7. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

8. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки должны быть заполнены и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

9. По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

10. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 настоящего Федерального закона. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

11. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

12. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

13. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, установленный настоящим Федеральным законом, может быть приостановлен уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

14. Контрольный (надзорный) орган привлекает к участию в контрольном (надзорном) мероприятии по соответствующему виду контроля:

1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного (надзорного) мероприятия обязательных требований, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой организации).

Статья 66. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

1. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона.

2. В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

3. В случае, если положением о виде муниципального контроля в соответствии с частью 7 статьи 22 настоящего Федерального закона предусмотрено, что система оценки и управления рисками при осуществлении данного вида муниципального контроля не применяется, все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

4. Порядок согласования контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, а также типовые формы заявления о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.

5. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в целях согласования его проведения контрольный (надзорный) орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

6. Сведения о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятии и прилагаемые к ним документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

7. По результатам рассмотрения сведений о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятии и прилагаемых к ним документов не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия или об отказе в согласовании его проведения.

8. Основанием для отказа в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может быть:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;

2) отсутствие оснований для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;

3) несоответствие вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия индикаторам риска нарушения обязательных требований;

4) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению решения контрольного (надзорного) органа о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;

5) проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

6) несоответствие предмета внепланового контрольного (надзорного) мероприятия полномочиям контрольного (надзорного) органа;

7) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного объекта контроля несколькими контрольными (надзорными) органами.

9. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия либо об отказе в согласовании его проведения направляется контрольному (надзорному) органу в день его принятия.

10. Направление сведений и документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осуществляется посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

11. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия или об отказе в согласовании его проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

12. Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

13. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в части 12 настоящей статьи, несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных интересов контролируемых лиц.

Статья 67. Контрольная закупка

1. Под контрольной закупкой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе которого инспектором совершаются действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям.

2. Контрольная закупка может проводиться с использованием почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе сети "Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов (далее - дистанционная контрольная закупка).

3. В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) эксперимент.

4. Контрольная закупка (за исключением дистанционной контрольной закупки) должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи. В случае необходимости в целях фиксации процесса контрольной закупки при ее проведении применяются фотосъемка, аудио- и видеозапись.

5. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.

6. Срок проведения контрольной закупки определяется периодом времени, в течение которого обычно осуществляется сделка, указанная в части 1 настоящей статьи.

7. После завершения контрольной закупки (за исключением дистанционной контрольной закупки) инспектор объявляет о проведении контрольной закупки, предъявляет контролируемому лицу, его представителю служебное удостоверение, копию решения о проведении контрольной закупки на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

8. После объявления о проведении контрольной закупки (за исключением случаев утраты приобретенной продукцией (товарами) потребительских свойств, несения организацией, гражданином, в отношении которых проводилась контрольная закупка, расходов в связи с выполнением работ или оказанием услуг в рамках контрольной закупки) денежные средства возвращаются контрольному (надзорному) органу путем:

1) незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору, проводившему контрольную закупку;

2) незамедлительного принятия представителями контролируемого лица необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась оплата продукции (товаров), выполненной работы или оказанной услуги в ходе контрольной закупки.

9. Продукция (товары), приобретенная в ходе контрольной закупки, возвращается контролируемому лицу или его представителю, за исключением случаев, указанных в абзаце первом части 8 настоящей статьи.

10. В случае проведения дистанционной контрольной закупки:

1) объявление о проведении дистанционной контрольной закупки осуществляется путем размещения копии решения о проведении дистанционной контрольной закупки и экземпляра акта о проведении дистанционной контрольной закупки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий не позднее чем на следующий рабочий день после дня проведения дистанционной контрольной закупки;

2) возврат продукции (товаров), результатов выполненных работ или оказанных услуг (если возврат возможен исходя из характера продукции (товаров), результатов выполненной работы или оказанной услуги) осуществляется в порядке, аналогичном порядку, применяемому контролируемым лицом при совершении соответствующей сделки;

3) возврат денежных средств контрольному (надзорному) органу осуществляется путем незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору или незамедлительного принятия представителями контролируемого лица необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе дистанционной контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась оплата продукции (товара), выполненной работы или оказанной услуги в ходе контрольной закупки, после возврата продукции (товара), результатов выполненной работы или оказанной услуги (если возврат возможен исходя из характера продукции (товара), результатов выполненной работы или оказанной услуги).

11. Внеплановая контрольная закупка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

Статья 68. Мониторинговая закупка

1. Под мониторинговой закупкой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, в ходе которого инспектором совершаются действия по созданию ситуации для осуществления сделки в целях последующего направления продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на испытание, экспертизу, а также проведения исследования продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на предмет их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству.

2. Мониторинговая закупка может проводиться с использованием почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе сети "Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов (далее - дистанционная мониторинговая закупка).

3. В ходе мониторинговой закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) эксперимент;

4) инструментальное обследование;

5) истребование документов;

6) испытание;

7) экспертиза.

4. В случае необходимости в целях фиксации процесса мониторинговой закупки при ее проведении применяются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации.

5. Мониторинговая закупка проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.

6. Срок проведения мониторинговой закупки определяется периодом времени, в течение которого обычно осуществляется сделка и проводятся необходимые инструментальное обследование, испытание или экспертиза, указанные в части 1 настоящей статьи.

7. После завершения мониторинговой закупки инспектор объявляет о проведении мониторинговой закупки, предъявляет контролируемому липу или его представителю служебное удостоверение, копию решения о проведении мониторинговой закупки на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

8. После объявления о проведении мониторинговой закупки инспектор на месте составляет протокол о проведении мониторинговой закупки и направлении продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на инструментальное обследование, испытание или экспертизу в двух экземплярах в порядке, установленном положением о виде контроля. В случае проведения мониторинговой закупки результатов выполненных работ, оказанных услуг экспертиза назначается при необходимости.

9. Экспертиза продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг по результатам мониторинговой закупки осуществляется в порядке, установленном положением о виде контроля.

10. После завершения мониторинговой закупки и осуществления экспертизы (за исключением случаев утраты приобретенной продукцией (товарами), результатами выполненных работ, оказанных услуг потребительских свойств, несения организацией, гражданином, в отношении которых проводилась мониторинговая закупка, расходов в связи с выполнением работ или оказанием услуг в рамках мониторинговой закупки, а также случаев, установленных правилами продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг) денежные средства возвращаются контрольному (надзорному) органу путем:

1) незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору, проводившему мониторинговую закупку;

2) незамедлительного принятия контролируемым лицом или его представителями необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе мониторинговой закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась оплата продукции (товаров), выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мониторинговой закупки.

11. Продукция (товары), результаты выполненных работ, оказанных услуг, приобретенные в ходе мониторинговой закупки, возвращаются контролируемому лицу или его представителю, за исключением случаев, указанных в абзаце первом части 10 настоящей статьи.

12. Акт по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

13. В случае выявления в результате мониторинговой закупки нарушений обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность и которые связаны с производством продукции (товаров), выполнением работ, оказанием услуг, инспектор в течение двадцати четырех часов после выявления таких нарушений направляет уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении производителя данной продукции (товаров).

14. Внеплановая мониторинговая закупка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

Статья 69. Выборочный контроль

1. Под выборочным контролем в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое по месту хранения и (или) реализации контролируемыми лицами продукции (товаров), представляющее собой отбор проб образцов продукции (товаров) в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям к безопасности и (или) качеству.

2. Контролируемыми лицами при выборочном контроле являются граждане, организации, осуществляющие хранение и (или) реализацию продукции (товаров), производитель продукции (товаров), импортер, представитель иностранного производителя продукции (товаров), безопасность и (или) качество которой проверяются в ходе выборочного контроля и на момент отбора проб (образцов) продукции (товаров) могут быть не определены. О проведении выборочного контроля контролируемые лица не уведомляются.

3. Выборочный контроль может проводиться с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения контрольного (надзорного) органа.

4. Срок проведения выборочного контроля определяется периодом времени, в течение которого обычно проводятся изъятие проб (образцов) соответствующей продукции (товаров) и необходимые экспертизы.

5. В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) получение письменных объяснений;

3) истребование документов;

4) отбор проб (образцов);

5) инструментальное обследование;

6) испытание;

7) экспертиза.

6. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выборочного контроля может осуществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров). Отбор проб (образцов) продукции (товаров) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Случаи обязательного использования видеозаписи при отборе проб (образцов) продукции (товаров) устанавливаются положением о виде контроля.

7. Положением о виде контроля может предусматриваться сокращенный объем совершения отдельных контрольных (надзорных) действий при проведении выборочного контроля в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска.

8. Граждане, организации, осуществляющие хранение и (или) реализацию продукции (товаров), обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспекторов на объекты, а также во все служебные и специальные помещения.

9. Инструментальное обследование, испытание, экспертиза продукции (товаров) по результатам выборочного контроля проводятся в порядке, установленном положением о виде контроля. Результаты инструментального обследования, испытания или экспертизы продукции (товаров) предоставляются контролируемому лицу, лицу, у которого осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), в течение двадцати четырех часов после получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

10. Акт по результатам контрольного (надзорного) мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

11. После завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия (за исключением случаев утраты приобретенной продукцией (приобретенными товарами) потребительских свойств) продукция (товары) возвращается лицу, у которого она была изъята.

12. В случае, если в ходе выборочного контроля осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров) и не были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие утраты продукцией (товарами) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными правилами продажи отдельных видов продукции (товаров), контролируемое лицо, лицо, у которого осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), вправе обратиться с требованием о возмещении стоимости утраченной продукции (утраченных товаров), изъятой в ходе осуществления выборочного контроля (за исключением случаев осуществления выборочного контроля при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов). Случаи и порядок возмещения лицу стоимости утраченной продукции (утраченных товаров) в ходе выборочного контроля устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13. Внеплановый выборочный контроль может осуществляться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его осуществления в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

Статья 70. Инспекционный визит

1. Под инспекционным визитом в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

4) инструментальное обследование;

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.

5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

7. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

Статья 71. Рейдовый осмотр

1. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) объектов контроля, которыми владеют несколько лиц, осуществления деятельности или совершения действий контролируемых лиц на определенной территории.

2. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории.

3. Рейдовый осмотр может проводиться с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

5. Рейдовый осмотр проводится в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

6. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

7. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра может осуществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

8. Положением о виде контроля может предусматриваться сокращенный объем совершения отдельных контрольных (надзорных) действий при проведении рейдового осмотра в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска.

9. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

10. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах гражданами.

11. Контролируемые лица, владеющие производственными объектами и (или) находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к территории, транспортным средствам и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также ко всем помещениям (за исключением жилых помещений).

12. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.

13. В случае, если в ходе рейдового осмотра осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров) и не были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба), а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие утраты продукцией (товарами) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными правилами продажи отдельных видов продукции (товаров), контролируемое лицо, лицо, у которого осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), вправе обратиться с требованием о возмещении стоимости утраченной продукции (товаров), изъятой в ходе рейдового осмотра (за исключением случаев проведения рейдового осмотра при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов). Случаи и порядок возмещения лицу стоимости утраченной продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

14. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

Статья 72. Документарная проверка

1. Под документарной проверкой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;

2) истребование документов;

3) экспертиза.

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный (надзорный) орган указанные в требовании документы.

5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный (надзорный) орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

6. При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

7. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

8. Положением о виде контроля может быть предусмотрено проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), а также иные особенности проведения документарной проверки, связанные с защитой сведений, составляющих государственную тайну.

9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.

Статья 73. Выездная проверка

1. Под выездной проверкой в целях настоящего Федерального закона понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 2 настоящей статьи место и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Положением о виде контроля могут устанавливаться ограничения проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 настоящего Федерального закона.

6. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

7. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. Сроки проведения выездных проверок в пределах сроков, установленных настоящей статьей, устанавливаются положением о виде контроля.

8. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

9. Положением о виде контроля может предусматриваться совершение в сокращенном объеме отдельных контрольных (надзорных) действий при проведении выездной проверки в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

10. Отбор проб (образцов) продукции (товаров), результатов выполненной работы или оказанной услуги в ходе выездной проверки может осуществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров), результатов выполненной работы или оказанной услуги.

11. В случае, если в ходе выездной проверки осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров) и не были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие утраты продукцией (товарами) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными правилами продажи отдельных видов продукции (товаров), контрольный (надзорный) орган возмещает лицу, у которого она была изъята, стоимость утраченной продукции (утраченных товаров) за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев проведения выездной проверки при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов). Случаи и порядок возмещения лицу стоимости утраченной продукции (утраченных товаров) в ходе выездной проверки устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

Статья 74. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) в целях настоящего Федерального закона понимается анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

3. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решений в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона.

Статья 75. Выездное обследование

1. Под выездным обследованием в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

2. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля.

3. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.

5. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

6. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона.

Глава 14. Контрольные (надзорные) действия

Статья 76. Осмотр

1. Под осмотром в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

3. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, осмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

Статья 77. Досмотр

1. Под досмотром в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров) и иных предметов со вскрытием помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

2. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться только в случаях, прямо предусмотренных положением о виде контроля, с обязательным применением видеозаписи.

3. По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля, досмотр не может проводиться в отношении жилого помещения.

Статья 78. Опрос

1. Под опросом в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

2. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

Статья 79. Получение письменных объяснений

1. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - объяснения).

2. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Статья 80. Истребование документов

1. Под истребованием документов в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий. В случаях, установленных федеральными законами о видах контроля, к документам могут относиться материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы, банки данных, а также носители информации.

2. Истребуемые документы направляются в контрольный (надзорный) орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если контрольным (надзорным) органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в контрольный (надзорный) орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный (надзорный) орган. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный (надзорный) орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

3. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.

4. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона.

5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления контрольного (надзорного) органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

Статья 81. Отбор проб (образцов)

1. Под отбором проб (образцов) в целях настоящего Федерального закона понимается совершаемое инспектором, экспертом или специалистом контрольное (надзорное) действие по изъятию (выборке) проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и материалов в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в контрольный (надзорный) орган и (или) экспертную организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

2. Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

3. Отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, экспертизы.

4. По результатам отбора проб (образцов) инспектором или привлеченным им лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора, эксперта или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице или его представителе, присутствовавших при отборе проб (образцов), использованные методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов).

5. В случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов инспектор, эксперт или специалист делает соответствующую отметку.

6. Порядок отбора образцов продукции (товаров) (в том числе виды продукции (товаров), в отношении которых не может осуществляться отбор образцов) и количество продукции (товаров), которое может изыматься в качестве образцов, утверждаются положением о виде контроля.

7. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативного отбора проб (образцов) для проведения при необходимости альтернативного испытания или альтернативной экспертизы, включающий в том числе указание на должностных лиц контрольных (надзорных) органов, которые должны участвовать в альтернативном отборе проб (образцов), порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативного отбора проб (образцов), порядок принятия решений по итогам альтернативного отбора проб (образцов).

Статья 82. Инструментальное обследование

1. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

2. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Федеральном законе понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных положением о виде контроля, для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в ходе инструментального обследования могут применяться оборудование, государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию контролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации. Под средствами доступа к информации в настоящем Федеральном законе понимаются аппаратно-программные средства, обеспечивающие в установленном законодательством порядке доступ к информации, содержащейся в государственных информационных системах.

3. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

4. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

5. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативного инструментального обследования в случае несогласия контролируемого лица с результатами инструментального обследования, проведенного в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, включающий в том числе указание на должностных лиц контрольных (надзорных) органов, которые должны участвовать в альтернативном инструментальном обследовании, порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативного инструментального обследования, порядок принятия решений по итогам альтернативного инструментального обследования.

Статья 83. Испытание

1. Под испытанием в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения контрольного (надзорного) органа, его структурного подразделения с использованием специального оборудования и (или) технических приборов, предусмотренных частью 2 статьи 82 настоящего Федерального закона, для исследования проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, продукции (товаров), иных предметов и материалов по вопросам, имеющим значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

2. Испытание осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

3. По результатам испытания инспектором или специалистом составляется протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые методики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для проведения оценки результатов испытаний.

4. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативного испытания в случае несогласия контролируемого лица с результатами испытания, проведенного в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, включающий в том числе порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативного испытания, порядок принятия решений по итогам альтернативного испытания.

Статья 84. Экспертиза

1. Под экспертизой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении исследований по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом или экспертной организацией инспектором в рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

2. Конкретное экспертное задание может включать одну или несколько из следующих задач экспертизы:

1) установление фактов, обстоятельств;

2) установление тождества или различия;

3) установление объективных свойств и состояний имеющихся в наличии образцов;

4) проведение оценки образца на соответствие заданным критериям;

5) установление соответствия образца существующим принципам и нормам права;

6) установление соответствия образца заданной системе нормативно-технических требований;

7) установление последствий изменения образца по заданной программе его развития.

3. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению контрольного (надзорного) органа.

4. Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу образцов лежит на контрольном (надзорном) органе, если иное не установлено положением о виде контроля.

5. При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:

1) информировать контрольный (надзорный) орган о наличии конфликта интересов у эксперта, экспертной организации;

2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов;

3) присутствовать с разрешения должностного лица контрольного (надзорного) органа при осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту;

4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации.

6. Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

7. Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между контрольным (надзорным) органом и экспертом или экспертной организацией.

8. В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, при невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный (надзорный) орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования.

9. Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.

10. Положением о виде контроля может быть предусмотрен порядок альтернативной экспертизы образцов в случае несогласия контролируемого лица с результатами экспертизы, осуществленной в рамках контрольного (надзорного) мероприятия, включающий в том числе порядок и сроки совершения действий в рамках альтернативной экспертизы, порядок принятия решений по итогам альтернативной экспертизы.

Статья 85. Эксперимент

1. Под экспериментом в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в использовании тест-предметов (предметов, имитирующих оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их использование), и (или) тест-субъектов (лиц, имитирующих нарушителей обязательных требований), и (или) тест-заданий, и (или) тест-ситуаций.

2. Эксперимент проводится только инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

3. Порядок проведения эксперимента устанавливается положением о виде контроля.

Глава 15. Сроки

Статья 86. Исчисление сроков

1. Действия в рамках контрольного (надзорного) мероприятия совершаются в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. В случае, если сроки не установлены настоящим Федеральным законом, они назначаются контрольным (надзорным) органом.

2. Срок определяется датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом. В последнем случае действие может быть совершено в течение всего периода.

3. Течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало.

4. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года установленного срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не имеет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

5. Срок, исчисляемый днями, исчисляется календарными днями, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

6. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

7. Течение срока, определяемого часами, начинается с даты или наступления события, которыми определено его начало.

8. Срок, определяемый часами, оканчивается по истечении последнего часа установленного срока.

9. В случае, если действие должно совершиться немедленно, течение срока начинается с даты или наступления события, которыми определено его начало.

10. В случае, если действие должно быть совершено непосредственно в контрольном (надзорном) органе, срок истекает в тот час, когда в этом органе по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.

Глава 16. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

Статья 87. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия

1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона.

2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее также - акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен настоящим Федеральным законом.

4. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

Статья 88. Ознакомление с результатами контрольного (надзорного) мероприятия

1. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.

2. В случае проведения документарной проверки, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных) действий, предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 статьи 65 настоящего Федерального закона, контрольный (надзорный) орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 настоящего Федерального закона.

3. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

Статья 89. Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия

1. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в соответствующий контрольный (надзорный) орган в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать их в контрольный (надзорный) орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

2. В случае поступления в контрольный (надзорный) орган возражений, указанных в части 1 настоящей статьи, контрольный (надзорный) орган назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. Формы проведения консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений определяются положением о виде контроля. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

3. Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их заверенные копии, представленные контролируемым лицом.

4. Протокол консультаций рассматривается контрольным (надзорным) органом при принятии решения по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия. О результатах рассмотрения протокола консультаций контролируемое лицо информируется путем направления мотивированного ответа одновременно с решением по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Статья 90. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий

1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Федеральным законом о виде контроля могут быть предусмотрены иные решения, принимаемые по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

4. Положением о виде контроля могут устанавливаться требования к форме и содержанию предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Статья 91. Недействительность результатов контрольного (надзорного) мероприятия

1. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, подлежат отмене контрольным (надзорным) органом, проводившим контрольное (надзорное) мероприятие, вышестоящим контрольным (надзорным) органом или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

2. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

2) отсутствие согласования с органами прокуратуры проведения контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;

3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если такое уведомление является обязательным;

4) нарушение периодичности проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия;

5) проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в соответствующий план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

6) принятие решения по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на основании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного (надзорного) мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

8) нарушение сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

9) совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия контрольных (надзорных) действий, не предусмотренных настоящим Федеральным законом для такого вида контрольного (надзорного) мероприятия;

10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим Федеральным законом;

11) проведение контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

3. После признания недействительными результатов контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного (надзорного) мероприятия и основания для его проведения.

Глава 17. Исполнение решений контрольных (надзорных) органов

Статья 92. Органы, осуществляющие контроль за исполнением решений контрольных (надзорных) органов

1. Органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольных (надзорных) органов (далее также - решения), являются контрольные (надзорные) органы, вынесшие решения.

2. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в решение в сторону улучшения положения контролируемого лица.

Статья 93. Отсрочка исполнения решения

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

2. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 89 настоящего Федерального закона для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия.

Статья 94. Разрешение вопросов, связанных с исполнением решения

1. Должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;

2) об отсрочке исполнения решения;

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.

2. Вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, рассматриваются должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства или направления представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного (надзорного) органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица контрольного (надзорного) органа в порядке, установленном контрольным (надзорным) органом.

3. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

4. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

Статья 95. Окончание исполнения решения

1. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого в соответствии с частью 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения на основании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

2. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, принято решение о привлечении контролируемого лица к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение решения контрольного (надзорного) органа, контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления о назначении административного наказания вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, с указанием новых сроков его исполнения.

3. Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 18. Специальные режимы государственного контроля (надзора)

Статья 96. Мониторинг

1. Под мониторингом в целях настоящего Федерального закона понимается режим дистанционного государственного контроля (надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и анализе информации о деятельности граждан и организаций, об объектах контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами контрольного (надзорного) органа в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. Мониторинг основан на добровольном участии контролируемых лиц и осуществляется в случаях, установленных положением о виде контроля, по заявлению контролируемого лица на условиях соглашения между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) органом.

3. Требования, которым должно соответствовать контролируемое лицо для осуществления мониторинга, устанавливаются положением о виде контроля.

4. Порядок организации и осуществления мониторинга устанавливается положением о виде контроля, соглашением между контрольным (надзорным) органом и контролируемым лицом.

5. Положение о виде контроля регулирует порядок подключения контролируемого лица (объекта) к автоматизированным информационным системам сбора и обработки данных, работающим в автоматическом режиме, специальным техническим средствам, имеющим функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам сбора или фиксации информации, порядок доступа к указанным информационным системам и иным средствам сбора или фиксации информации, порядок обмена документами и иной информацией, а также характеристики автоматизированных информационных систем сбора и обработки данных, средств сбора или фиксации информации, места их установки, их количество, требования к необходимому программному обеспечению и при необходимости иные условия.

6. Форма соглашения о мониторинге утверждается контрольным (надзорным) органом и не может предусматривать преимущества для отдельных контролируемых лиц или оказание предпочтения отдельным контролируемым лицам.

7. Техническое оснащение и сопровождение мониторинга на объектах контролируемого лица производятся за счет контролируемого лица, если иное не установлено положением о виде контроля или соглашением о мониторинге.

8. Мониторинг осуществляется на основании решения контрольного (надзорного) органа, выпускаемого по результатам проведения оценки соответствия контролируемого лица требованиям, предъявляемым к нему для осуществления мониторинга, технической готовности контролируемого лица и контрольного (надзорного) органа к информационному взаимодействию в рамках мониторинга и заключения соглашения о мониторинге.

9. Соглашением о мониторинге между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) органом может предусматриваться срок осуществления мониторинга, который не может быть менее одного года.

10. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа принимает решение о прекращении осуществления мониторинга в одном из следующих случаев:

1) выявление несоответствия контролируемого лица требованиям, предъявляемым к нему для осуществления мониторинга, в том числе к технической оснащенности и сопровождению мониторинга;

2) неисполнение контролируемым лицом положений соглашения о мониторинге между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) органом;

3) подача контролируемым лицом заявления о прекращении осуществления мониторинга;

4) иные случаи, установленные положением о виде контроля.

11. Контрольный (надзорный) орган уведомляет контролируемое лицо о прекращении мониторинга в течение десяти дней со дня принятия решения о прекращении осуществления мониторинга.

12. Федеральным законом о виде контроля может быть предусмотрено осуществление обязательного мониторинга в отношении контролируемых лиц, соответствующих критериям, установленным федеральным законом о виде контроля.

13. Порядок организации и осуществления обязательного мониторинга устанавливается положением о виде контроля.

14. Техническое оснащение и сопровождение обязательного мониторинга производятся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

15. Обязательный мониторинг осуществляется без ограничения срока его проведения.

16. Контролируемые лица, в отношении которых осуществляется обязательный мониторинг, освобождаются от плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении соблюдения обязательных требований, являющихся предметом такого мониторинга.

17. В случае получения в ходе мониторинга, в том числе обязательного мониторинга, сведений о фактах нарушения обязательных требований контрольный (надзорный) орган принимает решения в соответствии с частью 2 статьи 90 настоящего Федерального закона.

Статья 97. Постоянный государственный контроль (надзор)

1. Под постоянным государственным контролем (надзором) в целях настоящего Федерального закона понимается режим государственного контроля (надзора), который заключается в возможности постоянного пребывания инспекторов на объектах постоянного государственного контроля (надзора), указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, и совершении ими контрольных (надзорных) действий в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, обеспечения соблюдения обязательных требований на таких объектах.

2. Постоянный государственный контроль (надзор) может вводиться при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, федерального пробирного надзора.

3. Определение объектов постоянного государственного контроля (надзора) производится в соответствии с федеральным законом о виде контроля исходя из наличия на таких объектах повышенных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или нарушения обязательных требований.

4. В ходе постоянного государственного контроля (надзора) инспекторы могут совершать следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

5. Контролируемые лица обязаны предоставлять инспекторам беспрепятственный доступ к объектам постоянного государственного контроля (надзора), документам и информационным ресурсам, технологическим средствам, используемым на таких объектах.

6. Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора), включая порядок взаимодействия контрольных (надзорных) органов, осуществляющих иные виды государственного контроля (надзора) в отношении объекта постоянного государственного контроля (надзора), с контрольным (надзорным) органом, осуществляющим постоянный государственный контроль (надзор) в отношении данного объекта, устанавливается положением о виде контроля.

Раздел VI

Заключительные положения

Глава 19. Заключительные положения

Статья 98. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 11 статьи 30 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Часть 2 статьи 39 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Положения о видах регионального государственного контроля (надзора), положения о видах муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 года. До утверждения указанных положений о видах контроля, но не позднее 1 января 2022 года применяются нормативные правовые акты о порядке организации и осуществления видов регионального государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, принятые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

5. Формирование единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется с 1 июля 2021 года. Ввод указанного реестра в эксплуатацию осуществляется до 1 января 2022 года.

6. В 2021 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проводятся в соответствии с программами профилактики нарушений соответствующих требований на 2021 год. С 1 июля по 31 декабря 2021 года контрольные (надзорные) органы проводят профилактические мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, без утверждения программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

7. Плановые проверки, проведение которых было запланировано на 2021 год, подлежат проведению в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Правительство Российской Федерации устанавливает особенности формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях учета положений настоящего Федерального закона.

8. Организация, проведение и оформление результатов проверок, иных мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не завершенных на день вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляются в соответствии с положениями нормативных правовых актов, действовавших на дату начала этих проверок, иных мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

9. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным (надзорным) органом в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный (надзорный) орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

10. До 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального контроля могут предусматриваться подготовка органами муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

11. Государственные органы, реализующие полномочия по организации и осуществлению видов государственного контроля (надзора), указанных в части 5 статьи 2 настоящего Федерального закона, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, доклады о видах контроля в соответствии с положениями части 10 статьи 30 настоящего Федерального закона.

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, включает обобщенную информацию на основании докладов о виде контроля, указанных в части 11 настоящей статьи, в сводный доклад о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации, подготовка которого предусмотрена частью 9 статьи 30 настоящего Федерального закона.

13. Правительство Российской Федерации определяет виды контроля, в отношении которых обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин