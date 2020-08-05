Мадуро объявил о создании особого ведомства по борьбе с наркотрафиком

В Венесуэле будет создано Национальное управление по борьбе с наркотиками. С таким заявлением выступил президент Николас Мадуро, подчеркнув, что создание этого ведомства позволит вывести на новый уровень борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

По словам Мадуро, работы по организации управления начнутся уже на следующей неделе. "Венесуэла обладает мировым рекордом по уничтожению нарколабораторий и является территорией, свободной от производства и переработки наркотиков", - цитирует ТАСС венесуэльского лидера. Он также отметил, что значительная часть наркотиков транспортируется в Боливарианскую республику из Колумбии.

В 2019 году эксперты ООН высоко оценили меры правительства Венесуэлы по пресечению наркотрафика, а также по достижению самого низкого уровня потребления наркотиков в Латинской Америке. Кроме этого, Международный комитет по контролю над наркотиками в прошлом году особо выделил новую антинаркотическую стратегию республики и крупные изъятия кокаина в этой стране.

Отметим, что в конце июля правоохранительные органы Венесуэлы изъяли свыше девяти тонн кокаина на границе с Колумбией. В штате Сулия были ликвидированы два крупных лагеря с 25 лабораториями по производству наркотиков.