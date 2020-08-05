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05.08.2020 10:48
Рубрика: В мире

МЧС отправит в Бейрут 5 спецбортов с мобильным госпиталем и медиками

Текст: Иван Петров
МЧС России уже в среду отправит в столицу Ливана, где накануне прогремел мощнейший взрыв в порту, пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"Всего 5 бортов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощнейшего взрыва, произошедшего днём ранее", - сообщили в МЧС.

Фото: AFP/IBRAHIM AMRO
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Отмечается, что авиация доставит пострадавшим мобильный госпиталь, медиков и спасателей отряда "Центроспас", а также специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению COVID-19.

"Все специалисты, которые полетят в Бейрут, будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки", - отметили в МЧС РФ.

Напомним, мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли более 100 человек, более 4 тысяч пострадали.

По предварительным данным взорвался груз аммиачной селитры, изъятый с одного из кораблей и около 5 лет хранившийся в порту недолжным образом.

В стране объявлен траур. Бейрут признан районом бедствия, в городе на ближайшие две недели вводится режим чрезвычайного положения.

В мире Ближний Восток Ливан Власть Безопасность Правительство МЧС Взрыв в порту Бейрута

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