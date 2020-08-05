Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

В посольстве РФ в столице Ливана подтвердили, что при взрыве пострадала одна сотрудница - ей уже оказана помощь. Об этом агентству ТАСС накануне рассказал советник дипмиссии Вячеслав Максудов. По его словам, взрывной волной выбило двери и стекла на фасаде здания. О том, пострадал ли еще кто-то из наших соотечественников в городе, пока ничего не известно.

Сейчас спасатели работают на дымящихся и обугленных завалах, чтобы найти еще кого-то из выживших. Взрывы (скорее всего, их было два) были такой силы, что многие очевидцы поначалу приняли их за землетрясение. Видео и фото с места катастрофы, которые попали в соцсети, потрясают масштабом разрушений. Среда объявлена в Ливане днем общенационального траура.

Официальные данные расследования трагедии будут объявлены через несколько дней.