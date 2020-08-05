МИД: Россия готовит гуманитарную помощь в Бейрут

Россия и Ливан проводят согласование гуманитарных рейсов в Бейрут, который накануне сильно пострадал от взрывов на складе в порту, обернувшихся настоящей катастрофой. На Смоленской площади рассказали, что Москва предложила ливанской стороне помощь, и скоро можно ожидать начала гуманитарной операции.

Ее готовят МЧС России вместе с МИДом и Роспотребназдором. В Бейрут отправится группа спасателей с оборудованием для проведения поисковых работ под завалами, мобильный госпиталь министерства по чрезвычайным ситуациям и Передвижной лабораторный центр для службы Роспотребнадзора - он предназначен для диагностики инфекционных заболеваний в полевых условиях. В пресс-службе МЧС ранее подтвердили, что 5 августа в Ливан отправятся пять бортов ведомства.

Ранее ливанские власти обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи. На нее откликнулся даже Израиль, хотя две страны по-прежнему находятся в состоянии конфликта.