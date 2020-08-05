Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. Об этом сообщает ведомство.

Ранее Минфин запустил денонсацию аналогичного соглашения с Кипром после того, как на переговорах Кипр попытался максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями.

В случае отказа Нидерландов от изменения соглашения оно также может быть денонсировано, но уведомление об этом должно быть подано не позднее чем за шесть месяцев до окончания календарного года. "Таким образом, даже если страны не придут к компромиссу и РФ захочет денонсировать СИДН, последнее будет применяться в текущем виде, по крайней мере, еще в 2021 году", - отмечают в КПМГ (компания первой сообщила, что Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть СИДН).

Стандартная ставка налога на дивиденды, выплачиваемые в адрес нерезидентов, составляет 15%, соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами позволяют снизить ее до 5%.

По поручению президента РФ Минфин ведет работу по повышению ставок налога на дивиденды и проценты, которые выводятся на зарубежные счета. Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра соглашений с офшорными юрисдикциями, президент поручил направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.