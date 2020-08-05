Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешив въезд в Россию по дипломатическим и служебным паспортам гражданам тех государств, с которыми у нашей страны заключены соглашения о безвизовых поездках.

Запрет на въезд власти ввели 18 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Исключение было сделано для отдельных категорий иностранцев.

Подписанным распоряжением Мишустин также снял ограничения для поездок граждан России железной дорогой в Калининград и обратно.