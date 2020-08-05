Новости

Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском 11:01
Какие спектакли покажут театры Союзного государства 10:48
В ЕАО на военных учениях обрушился мост 10:48
В России снимут фильм о "гольяновских рабах" 10:46
В Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына 10:42
Россияне назвали причины увольнения с работы 10:37
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом 10:30
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами 10:17
ЦИК Беларуси назвал явку первого дня досрочного голосования на выборах президента 10:17
В Марий Эл пьяный водитель сбил семерых пешеходов 10:15
В рамках проекта "Здоровая Москва" будут организованы спортивные выходные 10:09
Член Общественной палаты предложила увеличить скидки на ЖКХ для ряда семей 10:08
Экипаж Crew Dragon рассказал, как проходило возвращение на Землю 10:08
Врачи из России: В Киргизии хорошо освоили методы лечения COVID-19 10:07
Артиллеристы на Урале защитили от "диверсантов" воинский эшелон 10:06
У безработного москвича похитили 31 миллион рублей 10:01
Пол Маккартни: The Beatles распались из-за семейной ссоры 09:56
Под МКАД реконструировали газопровод без остановки движения 09:55
Сотрудники ЗАГС могут отрепетировать речь церемонии на VR-тренажере 09:53
Москва поднялась до 18 места в рейтинге цифровой трансформации городов 09:43
В среду Москву ждут +29 градусов и гипоксия 09:39
ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% 09:35
Митрополит Иларион призвал черногорские власти остановиться и одуматься 09:30
Ямальским молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС 09:23
В деле Шамсутдинова обнаружили новые факты неуставных отношений 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 10:17
Рубрика: Власть

Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешив въезд в Россию по дипломатическим и служебным паспортам гражданам тех государств, с которыми у нашей страны заключены соглашения о безвизовых поездках.

Фото: iStock
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение

Запрет на въезд власти ввели 18 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Исключение было сделано для отдельных категорий иностранцев.

Подписанным распоряжением Мишустин также снял ограничения для поездок граждан России железной дорогой в Калининград и обратно.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МЧС отправит в Бейрут 5 спецбортов с мобильным госпиталем и медиками
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Совфеде оценили объяснение США необходимости развертывания ракет
Серийное производство дрона "Охотник" начнется в 2024 году
Постпред Крыма призвал Кравчука не искать "острых ощущений" на полуострове
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни