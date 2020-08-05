Молодым матерям смягчат наказание за нетяжкие преступления

Поправки в Уголовный кодекс смягчили правила наказания для беременных женщин и матерей, имеющих детей до трех лет. Такие женщины раньше получат право на условно-досрочное освобождение, если отбывают наказание за преступления небольшой тяжести.

Закон публикует "Российская газета". Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что принятый закон направлен на обеспечение конституционного принципа защиты материнства и детства.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 июля, в местах лишения свободы находилось 31 069 женщин. Еще 9 109 женщин сидели под арестом в следственных изоляторах. С начала года число заключенных женщин сократилось на 2,1 тысячи человек.

Если у осужденной женщины есть дети до трех лет, они могут жить в колонии вместе с мамой. "При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 389 детей", - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний.

Если ребенок становится старше, а у мамы не заканчивается срок, то малышу приходится уезжать. В лучшем случае: к родным. В худшем: в детдом. Принятый закон дает шанс маме уехать из колонии вместе с ребенком.

Как пояснил Павел Крашенинников, поправками в УК предусматривается сокращение сроков, после отбытия которых беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей до 3 лет (находящихся в доме ребенка исправительного учреждения), смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение либо на замену неотбытой части наказания более мягким его видом. Это будет возможно после фактического отбытия осужденной не менее 1/4 срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Прежние нормы предполагали единые сроки в отношении всех категорий осужденных за преступления небольшой тяжести - не менее 1/3 срока наказания.

"Принятые меры направлены на снижение числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отметил Павел Крашенинников.

В свою очередь в минюсте добавляют, что закон направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в отношении осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

"Положения закона будут способствовать укреплению родственных связей, формированию нормального эмоционального и психофизиологического развития ребенка", - считают в ведомстве.