Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 260-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 31, ст. 3921; N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6453; 2010, N 50, ст. 6610; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; 2013, N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6997; 2014, N 19, ст. 2309; 2016, N 28, ст. 4559; 2018, N 53, ст. 8466) следующие изменения:

1) статью 79 дополнить частью третьей1 следующего содержания:

"31. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.";

2) статью 80 дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, к лишению свободы за совершение преступления небольшой тяжести не менее одной четверти срока наказания.";

3) статью 93 изложить в следующей редакции:

"Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденному к лишению свободы, после фактического отбытия:

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к осужденным к лишению свободы беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой тяжести.".

Президент Российской Федерации В. Путин