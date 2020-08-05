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05.08.2020 18:24
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
После вынужденного перерыва Московская филармония возобновляет живые концерты. Зал им. Чайковского открывается со всеми мерами предосторожности: концерты в одно отделение без антракта, заполняемость зала не выше 50%. 7 августа здесь выступят Денис Мацуев и РНМСО, а через день прозвучит опера "Сельская честь" в исполнении оркестра и хора Мариинского театра и звездных солистов.
Фото: Московская государственная академическая филармония Фото: Московская государственная академическая филармония
Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Валентин Урюпин).

Что играет: П. Чайковский - Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", С. Рахманинов - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: В марте пианист Денис Мацуев открывал проект филармонии "Домашний сезон" - трансляции концертов в зале им. Чайковского без публики. Теперь всеобщий любимец, наконец, предстанет перед своими фанатичными почитателями воочию - с хитами русского классического репертуара. Продолжительность оваций в этот вечер грозит перекрыть все мыслимые и немыслимые рекорды.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 7 августа (начало в 20.00); 2 000 - 5 000 руб.

Фото: Валентин Барановский

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов, Роман Бурденко, Екатерина Сергеева и Елена Витман.

Что играет: П. Масканьи - "Сельская честь" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Всепоглощающая страсть, бьющая через край в опере Масканьи "Сельская честь" , - как раз то что нужно, чтобы вывести московских операманов из вынужденной спячки. Тем более когда за дело берется неистовый маэстро Гергиев, сверхэмоциональная меццо Екатерина Семенчук, порывистый тенор Нажмиддин Мавлянов и безупречный бас Роман Бурденко. Шедевр итальянского веризма в их интерпретации и без того мог бы стать крупным событием, а уж в нынешних обстоятельствах и подавно станет.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 9 июня (начало в 20.00); 1 000 - 5 000 руб.

Культура Музыка Классика Гид-парк

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