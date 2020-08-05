Насколько опасна разбалансировка колес

Потеря балансировки колеса может произойти по нескольким причинам: чаще всего, это связано с активной ездой по плохим дорогам. В отличие от легкосплавных, штампованные колеса не трескаются, а мнутся, возникает ощущение вибрации.

Стоит ли тут же отправляться в мастерскую или можно потерпеть несколько тысяч километров? Ответ однозначный - балансировка колес необходима. Это процедуру проводят даже с новыми колесами, поскольку в процессе производства покрышки структура получается неоднородной, центр масс не совпадает с центром вращения.

Если на автомобиле стоят неотбалансированные колеса, вибрация на небольших скоростях может не ощущаться. Свыше 60 км\ч возрастающая частота вращения колес входит в резонанс с кузовом. Вибрация наносит вред большинству систем машины.

Несколько тысяч километров в таких условиях могут привести к тому, что завоет ступичный подшипник, поскольку из-за трения ступица греется и разрушается. У автомобиля начинает теряться управляемость. Рулевая рейка расшатывается, у трущихся деталей растет выработка. Из-за ослабших креплений хомутов, болтов, гаек могут возникать течи технических жидкостей. Появляется риск слабых соединений в системе охлаждения двигателя.

Падает сцепление колес с дорогой, на боковых перегрузках колеса все чаще проскальзывают, пишет aif.ru. Не факт, что водитель ощутит это, поскольку стиль езды у всех разный. Но каждый автовладелец может заметить неравномерный износ шин.

Подобные вибрации от разбалансировки могут привести к возникновению поперечных канавок на протекторе. От нарушения водоотвода колесо начинает хуже держать дорогу. Могут быть заносы. Канавки чреваты неправильной работой ABS, что увеличивает тормозной путь.

Вывод - колеса надо балансировать сразу же, как вы заметили дисбаланс. Если же кажется, что с машиной все нормально и никаких вибраций нет, все равно стоит проверить этот момент раз в год или каждые 10 тысяч пробега.