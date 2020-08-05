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05.08.2020 17:54
Рубрика: В мире

Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе

Текст: Сергей Новиков (Сергей Новиков)

Всего две недели назад ставшая уже рутинной пресс-конференция главы департамента эпидемиологи кубинского минздрава Франциско Дурана началась непривычно. "За последние сутки на Кубе не зафиксировано случаев COVID-19", - рассказал 20 июля чиновник о несомненном успехе властей Острова Свободы по сдерживанию пандемии. Число активных случаев коронавируса на тот момент составляло всего лишь 38 притом, что каждый день проводилось около 3000 тестов. Иными словами, страна была в шаге от того, чтобы окончательно объявить о победе над пандемией.

Фото: iStock
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И вот 4 августа в эфире национального телевидения премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус был вынужден говорить о вещах отнюдь не столь приятных. Так, он заявил, что эпидемиологическая ситуация в Гаване остается сложной. Более того, глава правительства рассказал, что вместо дальнейшего ослабления карантинных мер, власти планируют вернуть некоторые уже снятые было ограничения. Например, частично запретить автобусное сообщение между главными очагами распространения коронавируса - Гаваной и соседней со столицей провинцией Артемиса.

Повод для беспокойства у кубинского правительства действительно есть. Ведь за минувшие 15 дней в стране выявлено 222 случая COVID-19. Эти цифры могли бы быть свидетельством убедительной победы над пандемией для многих стран мира, но не для Кубы. Ведь за все время пандемии на Острове выявили 2726 случаев, из которых более 200 - уже после того, когда, казалось бы, ситуация была взята властями под полный контроль.

Вопиющим случаем подобного разгильдяйства и недопустимого во время борьбы с пандемией пренебрежения требованиями безопасности стали религиозные празднества, устроенные в небольшом городке Баута в расположенной по соседству с Гаваной провинции Артемиса. По последним данным результатом этого мероприятия стали более 90 подтвержденных случаев COVID-19.

Речь идет о последователях сантерии - крайне популярной на Кубе синкретической религии, представляющей собой смесь верований африканского коренного народа йоруба и элементов католицизма. Зародилась эта религия на Острове еще в XVI веке во времена массового завоза африканских рабов для работы на местных плантациях. Тогда африканцев поголовно обращали в католицизм, однако они продолжали следовать привычным африканским верованиям, а многие ритуалы искусно маскировали под католические обряды.

Фото: AP Photo / Ramon Espinosa
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Именно такой обряд - бембе - и собрал большое количество человек в одном месте. Бембе - это танцы в честь богов под непрекращающиеся песни и звуки барабанов, в ходе которых многие их участвующих практически входят в состояние транса. Понятно, что во время таких мероприятий речь о соблюдении мер социального дистанцирования идти не может. Более того, проводящие эти обряды жрецы - сантеро - зачастую окропляют участвующих "священной жидкостью" (в условиях Кубы это чаще всего ром), разбрызгивая набранный в рот алкогольный напиток. Одним словом, придумать более подходящие условия для распространения коронавируса сложно.

Безусловно, винить во всем религиозное мероприятие было бы неправильно. Ведь новые вспышки COVID-19 фиксируются и в не связанных с обрядом бембе случаях. Тем не менее, эта история наглядно демонстрирует, насколько коварен коронавирус, и к чему может привести сиюминутная расслабленность и отказ от четкого следования не только нормам безопасности, но и здравому смыслу. Ведь малейшее проявление недисциплинированности чревато неприятными последствиями, которые лишь откладывают полное возвращение к нормальной жизни.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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