Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в двух финальных матчах турнира по рапиду "Легенды шахмат" и не смог пробиться в Гранд-финал престижной серии онлайн-соревнований. Но там все равно сыграет россиянин - Даниил Дубов.

Итак, в первом матче между Непомнящим и Карлсеном, который прошел в понедельник, дело дошло до тай-брейка. Норвежец выиграл обе партии в блиц и победил со счетом 4:2. Во вторник преимущество Магнуса было более очевидным - 2,5:0,5.

Карлсен стал победителем трех из четырех этапов серии шахматного тура, который запустил во время пандемии коронавируса. Еще один турнир в свой актив записал наш Даниил Дубов. В четверку сильнейших шахматистов также попали китаец Динь Лижэнь и американец Хикару Накамура. У них были лучшие показатели из тех участников, которые не добрались до победы.

Полуфинальные пары сложились следующим образом: Карлсен - Динь Лижэнь и Дубов - Накамура. Матчи пройдут 9-13 августа, финал состоится 14-20 августа. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.

- Я показал прекрасный результат на Legends of Chess, выиграв все матчи. Хотя мне кажется, что на Chessable Masters я выступил лучше, - приводит слова Карлсена портал chess24, на котором идут трансляции партий. - В любом случае всегда есть над чем поработать. Впереди Гранд-финал, где борьба будет еще более жесткой. Так что отмечать эту победу я буду подготовкой к матчу с Динь Лижэнем. Нас ждет много классных партий, взлеты и падения. Так что мне нельзя расслабляться.