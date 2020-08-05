Nissan предложил платить за парковку электричеством

В японской Йокогаме открылась интерактивная выставка Nissan Motor, знакомящая посетителей с новациями компаний в области мобильных технологий и энергоэффективности. Лейтмотивом выставки проходят перемены в обществе, которые принесут электромобили Nissan нового поколения и которые простираются дальше транспортной сферы.

Nissan Motor вовлекает посетителей в "игру в будущее" еще на подступах к выставочному павильону: гостям, прибывшим на электромобилях, предложено оплатить парковку не деньгами, а некоторым количеством электрического заряда их машин, который пойдет на обеспечение электроэнергией самой выставки.

В аттракционах посетители могут познакомиться с переменами, которые принесет электромобиль в их быт и жизнь города, проверить себя в роли пилота болида автогонок Formula E на реалистичном тренажере, испробовать в реальности новейший электрокроссовер Nissan Ariya. К их услугам кафе, использующее энергию от солнечных панелей.

Выставка проработает до 23 октября.

Согласно стратегическому плану Nissan, общемировые продажи электромобилей компании к апрелю 2024 года должны достичь 1 миллиона машин в год.