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05.08.2020 08:44
Рубрика: Легковые авто

Nissan предложил платить за парковку электричеством

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В японской Йокогаме открылась интерактивная выставка Nissan Motor, знакомящая посетителей с новациями компаний в области мобильных технологий и энергоэффективности. Лейтмотивом выставки проходят перемены в обществе, которые принесут электромобили Nissan нового поколения и которые простираются дальше транспортной сферы.

Фото: www.carscoops.com
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Nissan Motor вовлекает посетителей в "игру в будущее" еще на подступах к выставочному павильону: гостям, прибывшим на электромобилях, предложено оплатить парковку не деньгами, а некоторым количеством электрического заряда их машин, который пойдет на обеспечение электроэнергией самой выставки.

В аттракционах посетители могут познакомиться с переменами, которые принесет электромобиль в их быт и жизнь города, проверить себя в роли пилота болида автогонок Formula E на реалистичном тренажере, испробовать в реальности новейший электрокроссовер Nissan Ariya. К их услугам кафе, использующее энергию от солнечных панелей.

Выставка проработает до 23 октября.

Согласно стратегическому плану Nissan, общемировые продажи электромобилей компании к апрелю 2024 года должны достичь 1 миллиона машин в год.

#Nissan