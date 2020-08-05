Новости

У берегов США обнаружена затонувшая машина-амфибия с погибшими морпехами 02:01
Россотрудничество в Бейруте объявило сбор перевязочных средств и лекарств 01:45
Российская "Чупакабра" едет в Сан-Себастьян 01:40
Нитрат аммония в Бейрут мог быть привезен из Грузии 01:35
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма "Исаиас" 01:15
В Бейруте планируют ввести двухнедельный режим ЧП 00:49
Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн 00:36
СМИ: Причиной взрыва в Бейруте стали сварочные работы 00:11
Посол назвал надуманными обвинения Лондона в адрес Москвы 04.08.2020
Армия Израиля о взрыве в Бейруте: Время отложить конфликт 04.08.2020
Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити" 04.08.2020
Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается 04.08.2020
Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 04.08.2020
Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте 04.08.2020
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек 04.08.2020
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте 04.08.2020
Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 04.08.2020
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 04.08.2020
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 04.08.2020
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 04.08.2020
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 04.08.2020
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 04.08.2020
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 04.08.2020
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 04.08.2020
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 04.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 01:35
Рубрика: В мире

Нитрат аммония в Бейрут мог быть привезен из Грузии

Текст: Константин Волков

Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался сегодня из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.

Фото: JOSEPH EID / AFP
В Бейруте планируют ввести двухнедельный режим ЧП

Согласно информации с сайта shiparrested.com, 23 сентября 2013 года Rhosus из-за технических неполадок зашел в порт Бейрута. В ходе проверки государственным портовым контролем Ливана судну было запрещено дальнейшее передвижение по причине многочисленных нарушений правил эксплуатации.

Владелец бросил Rhosus на произвол судьбы, и команда осталась на неисправном судне со ограниченными запасами пищи, воды и топлива, которые быстро заканчивались. В результате усилий юристов и дипломатов в 2014 году команде удалось покинуть судно, а груз, нитрат аммония, был перемещен на хранение в емкости на берегу.

В мире Ближний Восток Ливан

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии