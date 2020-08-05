Нитрат аммония в Бейрут мог быть привезен из Грузии

Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался сегодня из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.

Согласно информации с сайта shiparrested.com, 23 сентября 2013 года Rhosus из-за технических неполадок зашел в порт Бейрута. В ходе проверки государственным портовым контролем Ливана судну было запрещено дальнейшее передвижение по причине многочисленных нарушений правил эксплуатации.

Владелец бросил Rhosus на произвол судьбы, и команда осталась на неисправном судне со ограниченными запасами пищи, воды и топлива, которые быстро заканчивались. В результате усилий юристов и дипломатов в 2014 году команде удалось покинуть судно, а груз, нитрат аммония, был перемещен на хранение в емкости на берегу.