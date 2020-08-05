Предпринимательские доходы россиян во II квартале 2020 года упали до 20-летнего минимума и обеспечили лишь 3,5% от всех доходов населения. Такими оказались экономические последствия пандемии COVID-19.

Предпринимательские доходы включают в себя вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения и т.д. Начался новый этап приема заявок на субсидии для предпринимателей Еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян, а во втором они уже снизились до 3,5%. А в это время девятилетний мальчик создал куриную ферму, чем кормит свою семью и соседей, - читайте на сайте "РГ".