Указ губернатора Пермского края от 5 августа 2020 года № 115 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87, от 22 июня 2020 г. № 88, от 26 июня 2020 г. № 90, от 30 июня 2020 г. № 91, от 02 июля 2020 г. № 92, от 08 июля 2020 г. № 98, от 13 июля 2020 г. № 101, от 15 июля 2020 г. № 103, от 20 июля 2020 г. № 107, от 24 июля 2020 г. № 109) (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2.2, 5, 6, 8, 26 изменений, которые вступают в силу с 01 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 05.08.2020 № 115

Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. В пункте 1 слова "до 11 августа 2020 г." заменить словами "до 25 августа 2020 г.";

2. в пункте 1.1:

2.1. абзац десятый изложить в следующей редакции:

"официальных спортивных мероприятий с количеством зрителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного объекта с предварительным согласованием с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;";

2.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"мероприятий, проводимых на площадках проекта "Лето с ГТО", с использованием средств индивидуальной защиты;";

3. пункт 1.2 признать утратившим силу;

4. пункт 1.6 признать утратившим силу;

5. в пункте 2.20 слова ", в том числе образовательные услуги (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации дополнительного образования)" исключить;

6. пункт 2.24 изложить в следующей редакции:

"2.24. организации, осуществляющие образовательную деятельность;";

7. пункт 2.29 изложить в следующей редакции:

"2.29. организации (салоны красоты, парикмахерские), оказывающие парикмахерские, маникюрные, педикюрные, косметические услуги, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора;";

8. пункт 2.37 изложить в следующей редакции:

"2.37. организации, осуществляющие деятельность в сфере профессионального спорта, деятельность по оказанию услуг спортивной подготовки, подготовки членов спортивных сборных команд Пермского края и спортивных сборных команд Российской Федерации, а также организации, оказывающие услуги по предоставлению (аренде) объектов спорта, используемых для организации процесса спортивной подготовки и тренировочных мероприятий;";

9. пункт 2.46 изложить в следующей редакции:

"2.46. организации, оказывающие услуги проката и аренды инструментов, спортивного инвентаря, туристического снаряжения;";

10. в пункте 2.51 слова ", за исключением краткосрочных речных круизов," исключить;

11. дополнить пунктами 2.57 - 2.64 следующего содержания:

"2.57 . организации, осуществляющие производство фильмов согласно рекомендациям по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии, подготовленным Роспотребнадзором;

2.58. организации, осуществляющие деятельность по предоставлению финансовых услуг (ломбарды, микрофинансовые организации);

2.59. организации, осуществляющие деятельность по предоставлению страховых услуг (страховые компании);

2.60. организации, осуществляющие деятельность по операциям с недвижимым имуществом (агентства недвижимости);

2.61. организации, осуществляющие оценку недвижимости;

2.62. организации, осуществляющие деятельность по организации заключения пари (букмекерские конторы);

2.63. организации, осуществляющие деятельность в области права;

2.64. гостиницы при условии оказания услуг с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.";

12. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Пермского края.";

13. пункты 4.1 - 4.4 признать утратившими силу;

14. пункт 5.2 признать утратившим силу;

15. пункт 5(1) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"с 10 августа 2020 г. по 23 августа 2020 г.";

16. пункт 6 признать утратившим силу;

17. пункт 7.1 признать утратившим силу;

18. пункты 10.1, 10.2 признать утратившими силу;

19. в пункте 10.3 слова "до И августа 2020 года" заменить словами "до 25 августа 2020 года";

20. пункт 10.8 изложить в следующей редакции:

"10.8. при оказании услуг и реализации товаров физическим лицам организовать (обеспечить) использование указанными лицами средств индивидуальной защиты (масок) и социальное дистанцирование при нахождении в торговом объекте или ином месте оказания услуг. В случае отсутствия у указанных лиц средств индивидуальной защиты (масок) отказывать в допуске на торговые объекты и иные места оказания услуг в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора "О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования";";

21. дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:

"10.9. организовать (обеспечить) нахождение в торговых центрах только физических лиц, использующих средства индивидуальной защиты (маски). В случае отсутствия у указанных лиц средств индивидуальной защиты (масок) отказывать им в допуске в торговый центр.";

22. в пункте 12.1 слова "пунктами 4.1, 5 настоящего указа, в том числе через горячую линию, указанную в пункте 4.1 настоящего указа" заменить словами "пунктами 4, 5(1) настоящего указа";

23. в пункте 12.2 слова "пунктом 4.1" заменить словами "пунктами 4, 5(1)";

24. в пункте 13.1 слова ", в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию, указанную в пункте 4.1 настоящего указа" исключить;

25. в пункте 14 слова "пунктами 4.1, 5" заменить словами "пунктами 4, 5(1)";

26. пункты 15, 15.1-15.4 признать утратившими силу;

27. в пункте 24(3) цифры "2.43 - 2.51, 2.53 - 2.55" заменить цифрами "2.43 - 2.51, 2.53 - 2.55, 2.57 - 2.64".







