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05.08.2020 23:11
Рубрика: В мире

Помпео отправится с визитом в Восточную Европу

Польша и Чехия вошли в программу поездки государственного секретаря США Майкла Помпео по Европе. Об этом заявил сам чиновник на пресс-конференции в Госдепе.

"В понедельник я отправляюсь в Чехию, Словению, Австрию и Польшу", - цитирует слова главы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

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По данным американских СМИ, одной из тем, которые Помпео собирается обсудить в Европе, - передислокация американских войск из Германии в одну из более восточных стран.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что территорию ФРГ покинут 11 тысяч 900 американских солдат. Большая часть из них (6500 человек) вернется в Соединенные Штаты, еще 5400 военных "переведут на территорию других стран НАТО, где уже есть американское присутствие". По мнению экспертов, передислокация сил может занять годы и обойтись американской казне в миллиарды долларов.

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