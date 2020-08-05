Редкий McLaren за 300 тысяч долларов могут раздавить бульдозером

Филиппинская таможня заявила, что на днях в порту Манилы был задержан автомобиль McLaren 620R, который торговая компания Llorin Trading попыталась ввезти из Гонконга, не уплатив положенную пошлину.

Чтобы снизить платеж, компания решила задекларировать редкий суперкар как относительно недорогое купе Porsche Cayman. Игра стоила свеч, ведь если все делать по-честному, за растаможку пришлось бы отдать практически полную стоимость автомобиля, а конкретно 16 миллионов филиппинских песо (25 млн рублей). В случае, если бы трюк сработал, платеж составил бы лишь 2,2 миллиона песо (1,5 млн рублей).

Дальнейшая судьба изъятого суперкара пока под вопросом. Его вполне могут уничтожить, как происходило в подобных случаях уже на раз - в прошлом году, например, состоялась показательная "казнь" Ferrari 360 Spider. Но, скорее всего, дорогой McLaren будет выставлен на аукцион, ведь истощенному пандемией COVID-19 бюджету Филиппин крайне необходимы любые поступления.

McLaren 620R представляет собой трековый суперкар, допущенный для эксплуатации на дорогах общего пользования. Модель дебютировала в прошлом году, и будет выпущена тиражом всего 350 экземпляров. Стоимость суперкара в США составляет около 300 000 долларов (22 миллиона рублей).