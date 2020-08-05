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05.08.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Редкий McLaren за 300 тысяч долларов могут раздавить бульдозером

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Bureau of Customs PH / Facebook Фото: Bureau of Customs PH / Facebook
Фото: Bureau of Customs PH / Facebook

Филиппинская таможня заявила, что на днях в порту Манилы был задержан автомобиль McLaren 620R, который торговая компания Llorin Trading попыталась ввезти из Гонконга, не уплатив положенную пошлину.

Фото: Gordon Murray
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Чтобы снизить платеж, компания решила задекларировать редкий суперкар как относительно недорогое купе Porsche Cayman. Игра стоила свеч, ведь если все делать по-честному, за растаможку пришлось бы отдать практически полную стоимость автомобиля, а конкретно 16 миллионов филиппинских песо (25 млн рублей). В случае, если бы трюк сработал, платеж составил бы лишь 2,2 миллиона песо (1,5 млн рублей).

Дальнейшая судьба изъятого суперкара пока под вопросом. Его вполне могут уничтожить, как происходило в подобных случаях уже на раз - в прошлом году, например, состоялась показательная "казнь" Ferrari 360 Spider. Но, скорее всего, дорогой McLaren будет выставлен на аукцион, ведь истощенному пандемией COVID-19 бюджету Филиппин крайне необходимы любые поступления.

McLaren 620R представляет собой трековый суперкар, допущенный для эксплуатации на дорогах общего пользования. Модель дебютировала в прошлом году, и будет выпущена тиражом всего 350 экземпляров. Стоимость суперкара в США составляет около 300 000 долларов (22 миллиона рублей).