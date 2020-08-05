В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Сообщение о краже поступило в столичную полицию 4 августа от горничной, работающей в коттедже в Никольском тупике. По информации РИА Новости, коттедж принадлежит бизнесмену Олегу Тинькову и его супруге Рине Восман. Сейчас супруги находятся в Лондоне, где Тиньков проходит лечение - у него обнаружена лейкемия.

Источники в полиции рассказали, что в коттедже грабители взломали два сейфа и унесли ценные вещи на сумму свыше миллиона рублей.

В этом деле собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах обращают внимания на странности в сообщениях. Так, говорится, что злоумышленники попали в помещение, "отжав пластиковые двери". В какое помещение? Вряд ли коттедж столь богатого человека закрывался пластиковыми дверями. Значит, такие двери были внутри дома, то есть вели в комнату с сейфами. Тогда как они проникли в сам коттедж? Может, у них были ключи (откуда?) или кто-то их впустил, например, родственник, друг семьи, работник, охранник?

Опять же, почему только эти два сейфа? Других ценностей в доме не было? И почему столь маленькая сумма - всего два миллиона? Может, цель воров были вовсе не деньги, а какие-то документы?

На эти и многие другие вопросы должны дать ответы следователи. Если, конечно, будет возбуждено уголовное дело и начнется расследование.