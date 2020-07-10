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10.07.2020 19:22
Рубрика: Общество

Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олег Тиньков, основатель и акционер "Тинькофф банка", перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом сам предприниматель рассказал на своей странице в Instagram.

- Получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди, - написал 52-летний бизнесмен.

Фото: Дмитрий Дадонкин
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Он отметил, что вопреки многочисленным стереотипам трансплантация костного мозга не подразумевает распиливание черепа или разрезание позвоночника. "Это всего лишь переливание крови", - подчеркнул Тиньков. И призвал подписчиков стать донором костного мозга, просто сдав кровь из вены.

- В России 130 тысяч, а в Германии 7 миллионов доноров, нам должно быть стыдно! - написал предприниматель.

Напомним, что в начале апреля предприниматель ушел с поста главы банка. В настоящее время организацией управляет его многолетний партнер - Оливер Хьюз, который занимает должность председателя правления. Ранее сообщалось о том, что Олег Тиньков переболел коронавирусом и продолжает лечиться от лейкемии.

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