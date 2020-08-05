При обрушении моста в ЕАО пострадали двое военных

Двое военных получили травмы при обрушении понтонного моста в поселке имени Тельмана Смидовичского района Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Собеседник агентства рассказал, что подразделение железнодорожных войск в составе 20 человек во время планового учения наводило мостовую переправу. Во время работ самопроизвольно сложилась одна из опор.

Пострадавших срочно доставили в ближайший военных госпиталь. Угрозы их жизни нет.

Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил, что во время ЧП 18 человек получили травмы различной степени тяжести.