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05.08.2020 11:28
Рубрика: Происшествия

При обрушении моста в ЕАО пострадали двое военных

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Двое военных получили травмы при обрушении понтонного моста в поселке имени Тельмана Смидовичского района Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Фото: https://vk.com/severpress
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Собеседник агентства рассказал, что подразделение железнодорожных войск в составе 20 человек во время планового учения наводило мостовую переправу. Во время работ самопроизвольно сложилась одна из опор.

Пострадавших срочно доставили в ближайший военных госпиталь. Угрозы их жизни нет.

Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил, что во время ЧП 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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