"Роскосмос" опубликовал фото Самары со спутника

"Роскосмос" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию Самары, снятую с околоземной орбиты. На снимке - историческая и центральные части города. Фото сделано с российского спутника дистанционного зондирования Земли КА "Канопус-В", с него мониторят техногенные и природные ЧС.

Темой публикации стало напоминание о присвоении Самаре звания "Город трудовой доблести". Напомним, Самара стала одним из 20 городов, которым этот почетный статус был присвоен недавно указом Президента России.

Самара, в годы Великой Отечественной войны - Куйбышев, внесла огромный вклад в Победу.

"В годы войны именно Куйбышев стал "запасной столицей": сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио и многие другие учреждения", - перечисляется в сообщении "Роскосмоса".

Сюда также эвакуировали несколько десятков крупных промышленных предприятий. За короткий период были развернуты действующие производства, отстроены цеха. За время войны в Куйбышеве были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, знаменитые Ил-2, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд.