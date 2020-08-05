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05.08.2020 18:17
Рубрика: Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-главу района Нижнего Новгорода

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде избрана мера пресечения в отношении бывшего главы Советского района. Московский районный суд отправил его под домашний арест до 30 сентября, на 1 месяц и 25 дней.

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Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Бывшего главу районной администрации Владимира Исаева обвиняют в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Напомним, экс-чиновника задержали на днях. По версии следствия, в 2018-2019 году подозреваемый, будучи главой района, получил через посредника более 260 тысяч рублей. Взятка предназначалась за то, чтобы не применять санкции за размещение нестационарного торгового объекта.

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