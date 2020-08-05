Директором Нижегородского государственного театра оперы и балета (НГАТОБ) имени Пушкина назначена Татьяна Маврина, ранее занимавшая должность первого заместителя министра культуры региона.

Сознательно разделили полномочия

Пост художественного руководителя сохранен за Александром Топловым, который до назначения Мавриной в течение года совмещал функции худрука с обязанностями директора. Напомним: о руководстве НГАТОБ, пришедшем в театр прошлым летом, "РГ-Неделя" рассказала в статье "Фигаро так, Фигаро сяк" (номер от 16 марта 2020 года).

- Мы сознательно пошли на разделение полномочий директора и художественного руководителя театра, поскольку считаем, что двуглавая система управления наиболее соответствует масштабам и сложным задачам этого культурного учреждения. Татьяна Маврина будет отвечать за стратегическое планирование, устойчивое развитие и хозяйственную деятельность театра, - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

По его словам, предыдущий театральный сезон прошел успешно: балеты "Шопениана. Японские этюды" и "Безымянная звезда", а также масштабный спектакль "Корсар" громко заявили о себе, успели полюбиться нижегородской публике и были положительно отмечены критиками.

Морихиро Ивата, постановщик "Корсара", после премьеры балета рассказал корреспонденту "РГ", что это именно его прочтение поэмы Байрона.

- Я не мог понять, почему старое общепринятое либретто совершенно не соответствует сюжету. Я загорелся идеей поставить свой спектакль, максимально следуя задумке автора. Для этого пришлось переписать не только либретто, но и заново скомпоновать музыку. В итоге получился совершенно новый оригинальный спектакль. И я надеюсь, что он будет хорошо принят зрителями.

Были, впрочем, и не очень лестные отзывы о постановках НГАТОБ минувшего сезона.

Неклассический "Корсар"

Например, Юрий Ветров, заслуженный артист России, балетмейстер-хореограф, профессор МГУ имени Ломоносова, считает, что с классическим балетом нижегородская постановка "Корсара" имеет мало общего.

- Постановщик Морихиро Ивата смело ставит свое имя на афише перед именем Петипа, автор либретто Ольга Ивата стремилась приблизить свою новую редакцию к сюжету одноименной поэмы Байрона, - говорит профессор МГУ. - Однако сюжетная линия в ее либретто размыта. Любовный конфликт, являющийся важной составляющей любого романтического балета, отсутствует. Либретто не сочетается с музыкальным и хореографическим воплощением сюжета: Ивата оставляет хореографию Петипа, но меняет порядок танцев. Они не связаны с действием спектакля и представляют собой набор концертных номеров, который на языке балета называется дивертисментом. Танец корсаров "Форбан" и классическое pas de deux в первой картине Ивата дополняет заурядными танцами Медоры, ее подруг, Конрада и корсаров. Это занимает около получаса, но по сюжету в это время на сцене ничего не происходит. В пятой картине корсары танцуют "Форбан" второй раз. Попытка Ивата создать кольцевую композицию делает спектакль затянутым и скучным...

Что ждет зрителя в новом сезоне?

Но на вкус и цвет, как известно, товарища нет: кому-то спектакль понравился, другие его не приняли - обычное дело в искусстве. Посмотрим, что покажет театр с новым директором в новом сезоне.

Он, кстати, по словам начальника отдела НГАТОБ по связям с общественностью Анны Ермаковой, откроется в сентябре.

- Если позволит эпидемиологическая обстановка, то через месяц мы с радостью встретимся со зрителями, - сказала она.

В планах художественного руководства театра - открыть сезон 2020/2021народно-эпической оперой Бородина "Князь Игорь". Также в первые дни будут показаны оперы Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", балеты "Корсар", "Пер Гюнт", "Юнона" и "Авось", "История любви" и "Безымянная звезда", а также оперетты "Летучая мышь", "Мистер Икс" и "Белая акация". На старте сезона зрители увидят также музыкальную комедию "Ханума".

Досье "РГ"

Татьяна Маврина родилась в 1980 году в рабочем поселке Вача Нижегородской области. В 2002 году окончила Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по направлению "филология", в 2005-м - Нижегородскую правовую академию по направлению "юриспруденция". С 2009 по 2014 год работала в разных должностях в управлении экономического, финансового, организационно-правового и технического обеспечения департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода. С 2014 по 2015 год - заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода. С 2015 по 2020 год занимала должность первого заместителя министра культуры Нижегородской области.