Видео: В Ульяновске "искупали" авиалайнер МС-21

Испытания нового среднемагистрального самолета МС-21-300 прошли на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Испытания в рамках сертификации самолета МС-21-300 по российским и европейским нормам летной годности, осуществленные силами ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе госкорпорации "Ростех"), проведены с целью проверки работы лайнера в экстремальных условиях - при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.

Для этого на аэродроме был смонтирован своеобразный "бассейн" длиной более 70 метров и шириной свыше 20 метров. В течение нескольких дней самолет выполнял "пробежки" по воде в широком диапазоне скоростей и при различных режимах работы маршевых двигателей, включая использование реверса тяги.

Тестовые пробежки и руления подтвердили возможность эксплуатации самолета при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.