В омском водоканале реализуют уникальный экологический проект

В новом цехе "Росводоканал Омск" установили каталитический реактор, задача которого - утилизировать осадок сточных вод. Экологический проект, не имеющий аналогов в стране, осуществляется совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН.

Запатентованная технология, основанная на практически полном сжигании ила, поможет создать экологически безопасное производство и тем самым решить застарелую проблему миллионного города. Если раньше 12-тонный КАМАЗ ежечасно вывозил на полигон осадок, образующийся после очистки стоков мегаполиса, то с вводом установки, они будут перерабатываться на 99%.

По плану каталитический реактор начнет работать в тестовом режиме уже в этом году. А еще две установки, которые появятся в перспективе, избавят город и от отходов, скопившиеся за многие годы. Объем переработки первой очереди составит 51 тысячу тонн в год, а финансовые вложения - 334 миллиона рублей.

Стоит сказать, что вся деятельность предприятия, начиная с поставки омичам питьевой воды, до очистки стоков, связана с заботой об экологии города. Ничего, кроме очищенной воды, омский водоканал не производит. При этом в самом процессе ставка тоже делается на экологию. В частности, в очистке стоков участвуют полезные бактерии, исключающие применение любых вредных веществ.

Ежедневно на очистные сооружения водоканала поступает более 300 тысяч кубометров стоков. Причем, состав их постоянно меняется и требует новых методик очистки, обеспечивающих соответствие всем экологическим стандартам. Дело в том, что горожане все чаще используют в быту гели, шампуни и порошки, которые создаются на основе триполифосфата натрия. В результате в стоках растет концентрация фосфора. Чтобы не загрязнять химией Иртыш, на водоканале внедряют технологию реагентной дефосфотации, которая связывает фосфор и выводит его вместе с осадком.

Фото: Пресс-служба "Росводоканал Омск"

Успешно решает экологические проблемы Иртыша и уже действующая установка повторного использования промывных вод, и многие другие проекты. По сути, предприятие сбрасывает в реку воду чище той, что берет. В самых ближайших планах омского водоканала - строительство песколовок, внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила. Этот список можно продолжать.

- По сути, вся наша инвестиционная деятельность направлена на улучшение экологии, - поясняет Сергей Шелест. - Бюджет инвестиционной программы

АО "ОмскВодоканал" на 2020-2024 годы составит 2,278 млрд. рублей. В этом году объем вложений превысит 522 миллиона рублей. Тем не менее, мы обходимся без посторонней помощи. И, в отличие от многих муниципальных водоканалов, являемся донором городского бюджета. При этом тарифы на услуги "ОмскВодоканала" для населения остаются доступными много лет.

Внедрение эффективных технологий, разумная экономика позволяют нам сохранять ведущие позиции среди водоканалов и поставлять омичам самую чистую воду в стране.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Росводоканал Омск"