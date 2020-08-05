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05.08.2020 14:04
Рубрика: Власть

Новым руководителем Петербургского метрополитена стал Евгений Козин

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге назначили нового главу метрополитена. Как сообщили в Смольном, к исполнению обязанностей начальника Петербургского метрополитена приступил Евгений Козин.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена

"Штурвал петербургского метро передан в надежные руки", - прокомментировал это кадровое решение вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Евгений Козин по специальности инженер путей сообщения - строитель. На работу в метрополитен Петербурга он пришел в 1993 году, сразу после окончания вуза. Прошел путь от помощника тоннельного мастера до первого заместителя начальника метрополитена (с 2011 года). Удостоен знака "Почетный работник метрополитена".

Напомним, вчера стало известно, что Владимир Гарюгин, в течение тридцати лет возглавлявший Петербургский метрополитен, покинул свой пост и ушел на заслуженный отдых.

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