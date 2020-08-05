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05.08.2020 15:34
Рубрика: Культура

В Петербурге открылась персональная выставка Виктора Цоя

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В петербургской KGallery открылась первая масштабная персональная выставка художественных работ одного из самых известных российский рок-музыкантов. В проекте "Цой. Не кончится лето" представлены более ста работ из коллекции киноведа и журналиста Наталии Разлоговой, которые ранее нигде не экспонировались.

Фото: Предоставлено KGallery
В Петербурге пройдет первая персональная выставка Цоя-художника

Временной диапазон проекта простирается с 1987 по 1990 год и приурочен к тридцатилетию со дня гибели Виктора Цоя в автокатастрофе. Музыкант и художник провел это время в Москве, переделывая окружающий его быт под свое эстетическое видение пространства и времени. Целлофановые пакеты, столовые клеенки, бумага, холсты, кассеты для фотоаппарата "Полароид" - Цой работал на любом удобном материале, вплоть до превращенной в арт-объект записной книжки. Наиболее ярким акцентом стала та часть экспозиции, которая связана с автомобильной темой. К мотиву дороги и автомобиля Цой возвращался многократно, как бы предсказывая скорую собственную гибель.

Одним из кураторов выставки стал арт-деятель и цифровой художник Дмитрий Мишенин (группа Doping-Pong), известный такими своими недавними проектами как нашумевший в международных кругах проект, посвященный Олимпийской деревне в Сочи, и сборником "Реаниматор культового кино". По его словам, от момента замысла до реализации проекта в KGallery прошло много времени: впервые он познакомился с коллекцией Разлоговой в 2010 году и только сейчас удалось воплотить задуманное в жизнь.

Выставка "Цой. Не кончится лето" открыта для посещения до 13 сентября. А в следующем году она, возможно, станет частью экспозиции "Путь героя", которая должна состояться в Москве.

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