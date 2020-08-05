Фестиваль "Кинотавр" превратится в этом году в деловой форум

31 Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявил программу и состав жюри. Напомним, что в начале июня, как было запланировано ранее в этом году, фестиваль не состоялся из-за пандемии. Позднее объявили о том, что он пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. Про онлайн-формат никто не упоминал, и киноманы мысленно стали собирать чемоданы. И вот состоялась анонсирующая пресс-конференция, на которой ​президент фестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский и программный директор киносмотра Ситора Алиева подтвердили, что чемоданы можно собирать в реальности.

"Кинотавр" состоится в обозначенные даты с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Маски - обязательны, санитайзеры - повсюду, кинотеатр "Зимний" будет дезинфицироваться между сеансами всеми возможными способами, рассадка - через одно место в шахматном порядке, при этом количество сеансов не увеличится. Каждый участник будет получать именные электронные билеты, но не факт, что в зал попадут все. Кто первым придет, тот и успеет. При этом организаторы оставляют за собой право перейти показывать фильмы под открытым небом - все зависит от эпидемиологической обстановки в данный момент. Сам фестиваль в этом году превратится в деловой форум. То есть - количество участников будет ограничено, все, кто приедет - строго по делу, светские вечеринки - отменены. "Даже две мировые войны и эпидемии 20 века никогда не останавливали кинопроцесс, - вздохнул Александр Роднянский, - а пандемия оказалась сильнее всех вызовов, которые ранее были у человечества". При этом президент "Кинотавра" подчеркнул, что "мы находимся в поворотной точке развития кинематографа". И нужно сказать, что к поворотной точке на фестивале подготовились весьма тщательно - наилучшим образом, насколько позволяет время.

С гордостью Александр Роднянский сообщил о том, что фильмом открытия "Кинотавра" в этом году станет картина Андрея Хржановского "Нос или Заговор "не таких". О том, что картина получила Гран-При в июне этого года в "анимационных Каннах" на фестивале в Анси - "РГ" писала отдельно. Андрею Хржановскому на открытии вручат приз "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства". А закроет кинофестиваль лента "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Напомним, что фильм вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля этого года. Много тенденций обозначили организаторы фестиваля на брифинге - и наличие в программе женщин-режиссеров, и новый уровень интимности и искренности молодых авторов, и то, что нынешние кинематографисты предпочитают снимать фильмы основанные на реальных событиях... Упустили лишь одну тенденцию, о которой с гордостью за нашу страну напишем сейчас. Как фильмы открытия и закрытия, так и многие ленты в программе нынешнего "Кинотавра" уже получили свое признание на международном уровне. И это очень радует.

Смотрите сами - 13 фильмов вошло в конкурсную программу киносмотра. Ленты "Китобой" Филиппа Юрьева и "Конференция" Ивана И. Твердовского в этом году отобраны в программу "Дни Венеции" Мостры - так называют Венецианский кинофестиваль. Лента "Город уснул" Марии Игнатенко получила свою премьеру - причем в реальности, не в онлайне, в феврале на Берлинале в программе "Форум". Большинство из конкурсных лент принимали участие в деловых программах международных фестивалей - где участвовали в питчингах в поисках партнеров. И это означает, что истории рассказанные нашими кинематографистами интересны и важны не только в нашей стране.

В июне этого года в Сети появился список - критики предполагали, какие фильмы может отобрать для своей программы 31-й "Кинотавр". Еще раз аплодисменты фестивалю - он оправдал ожидания! Ведь критики назвали в списке картины, которым им самим не терпелось увидеть и рассказать о них зрителям в первую очередь. Фильм "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Ангелины Никоновой - экранизация бестселлера Карины Добротворской, "Маша" Анастасии Пальчиковой (как охарактеризовала Ситора Алиева - "женский ответ фильму "Бык", то есть также реальная история, время действия которой 90-е годы прошлого века), "Человек из Подольска" Семена Серзина - также экранизация известной пьесы Дмитрия Данилова, "Трое" Анны Меликян, "Глубже" Михаила Сегала. Также в программе - новые фильмы Александра Молочникова - "Скажи ей", Ксении Зуевой - "Вмешательство", Алексея Камынина - "Хандра". Региональное, в частности, якутское кино, в конкурсе представит лента "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова. Ситора Алиева подчеркнула, что в программе могут появиться еще фильмы. Например, картина, в которой весьма заинтересован фестиваль, но непонятно умеют ли авторы ее закончить. Кто этот русский Тарантино (по аналогии с Каннами, которые до последнего ждали "Однажды в... Голливуде" и дождались) - рассказано не было. Зато есть одна внеконкурсная картина - будет организован спецпоказ. Очень интригующе звучало ее представление Иван и Геннадий Вырыпаевы снял ленту "UFO" о пандемии для одной из платформ. В ней будет затронута и тема контакта с внеземной цивилизацией.

Всего отборщики фестиваля отсмотрели 78 полнометражных картин, претендующих на участие в основном конкурсе. Судить те ленты, что вошли в программу, будет жюри во главе с известным режиссером Борисом Хлебниковым. В составе судейской коллегии - актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, сценарист и режиссер Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, телеведущая Дарья Златопольская и продюсер Катерина Филиппова.

В этом году случился "бум" короткого метра - на фестиваль поступило 324 заявки. Из них было отобрано 10 процентов - 31 картина. Определит лучшую уже другое конкурсное жюри. Председатель - режиссер Клим Шипенко. Под его началом будут работать актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин и кинокритик и программный директор фестиваля "Новая Голландия" Алексей Артамонов.

"Интересные, высокопрофессиональные, способные не нестандартные решения", - так охарактеризовал членов жюри фестиваля Александр Роднянский. Он же сказал о том, что фестиваль, он же деловой форум оставил только те индустриальные события, без которых в наше время никак нельзя было обойтись. Это обсуждение современного короткого метра "Что выбирают дебютанты?" (Роднянский проведет его лично), питчинг сериалов, по окнчании которого состоится Public Talk с представителями главных российских онлайн платформ: Яндекс.Студия, PREMIER, more.tv, ivi, Okko, START и МТС Медиа, посвященный новым форматам и новым условиям работы. Кстати, что касается последних - никаких онлайн-показов во время фестиваля для тех, кто не смог на него приехать, не будет. Тут можно представить, какая борьба разгорится между сервисами за право демонстрации лучших картин 31-го "Кинотавра" в будущем. Зато мини-фестиваль "Эхо "Кинотавра" в Москве никто не отменял. Он состоится в конце сентября на уже ставшей привычной площадке в кинотеатре Музея Современного искусства "Гараж".

Кстати

Всегда интересно, кто поддерживает наше кино материально. Из 13 фильмов в конкурсной программе 31-го "Кинотавра", как рассказали на брифинге, восемь фильмов поддержано Министерством культуры, пять - фондом Романа Абрамовича "Кинопрайм". Не удивляйтесь, что при такой математике в конкурсе есть и независимые проекты. Фонд "Кинопрайм" и Минкульт могут поддерживать один фильм. Что касается затрат на сам фестиваль, Александр Роднянский сказал, что в этом году из-за усеченного формата обошлись без поддержки своих постоянных партнеров - фондов RuArts и "Кинопрайм", тем самым невольно ответив и на вопрос, есть ли все-таки какие-то плюсы во времена пандемии. Есть - экономия. На все хватило своих сил.