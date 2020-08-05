СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

И.о. руководителя ГСУ СК по РК Владимир Терентьев отметил героизм Дашиной "совсем еще детской души" и поблагодарил девочку за поступок, а ее родителей - за достойное воспитание ребенка.

Как сообщалось ранее, первого августа в одном из отелей Судака Даша заметила, что катавшийся на самокате вблизи бассейна мальчик вдруг потерял управление и упал в воду. Моментально девочка прыгнула в бассейн, из которого тут же вытолкнула мальчика, а подоспевший к ним его отец уже вытащил ребенка из воды.

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов поручил представить девочку к награде. Намерен наградить юную героиню и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.