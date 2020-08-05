В Крыму запустят электронную систему поиска отелей

В Республике Крым силами одного из крупнейших туроператоров в августе заработает электронная система приобретения турпутевок "Фортуна", которая облегчит выбор гостям полуострова и поможет повысить заполнение небольших легально работающих отелей до 90-100 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов республики Крым.

Система объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели, объединяя их похожие предложения, и предложит их туристам, как единый объект. По условиям программы, гость при бронировании выберет район или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки. Разработчики предусмотрят также вариант посещения сразу несколько городов и курортов полуострова в рамках одного тура.

- Гостю может быть подобран тур с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких, - уточнили в Минкурортов. - Участники рынка уже подготовили свои предложения в рамках системы "Фортуна". Даже при нынешней высокой загрузке в отелях Крыма сейчас можно найти номера по цене от 300 рублей в сутки.

По планам разработчиков, новая система еще и позволит оградить цены от искусственной накрутки благодаря продаже путевок через автоматическую динамическую тарификацию.

- То есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость, - отмечает генеральный директор туроператора "Библио Глобус" Ирина Костенко. - И цена перестанет расти "ручным", часто необоснованным накручиванием цен до 100 процентов. Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос.

В свою очередь, мини-отелем и гостевым домам с номерным фондом до 40 номеров система "Фортуна" позволит увеличить загрузку до 100 процентов на протяжении более восьми месяцев.

- Так формируется новый сегмент в структуре рынка крымского отельного бизнеса - где большую часть номерного фонда составляют малые средства размещения,- считает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Образовываются типовые блоки, которые могут работать круглогодично, с высокой экономической эффективностью, предлагая туристам крайне выгодные цены. А круглогодичная загрузка малых отелей - это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма - особенно.

При гарантии 100-процентной загрузки на протяжении более восьми месяцев владельцы отелей будут больше внимания уделять качеству и сервис, не боясь вкладываться в персонал, в развитие.

Сейчас в интернете можно найти сразу несколько сервисов поиска отелей и гостевых домов в Крыму, но многие несовершенны, а другие туристов боятся использовать из-за опасения стать жертвами мошенников. Также многие предложения выставлены не напрямую отелем, а посредниками, которым нужно отстегивать процент за размещение.

Напомним, в течение июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Средняя загрузка объектов размещения в минувшем месяце составила 80 процентов, а на некоторых объектах - 95 процентов.