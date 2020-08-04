В июле в Крыму отдохнули более 1,4 миллиона человек

В течение июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, в том числе 31,9 процента отдыхающих прибыли в республику на самолете, 62,7 процента - по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, пять процентов - по железной дороге. Кроме того, менее одного процента гостей Крыма прибыли на полуостров через государственную границу РФ - пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80 процентов, в некоторых объектах - 95 процентов.

Как сообщалось ранее, с 15 июня санатории и отели начали принимать местных жителей, а с 1 июля - отдыхающих с материковой части РФ.