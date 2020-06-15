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15.06.2020 07:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму отели и санатории открылись для местных туристов

Текст: Илья Изотов (СИмферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

С 15 июня все средства размещения Республики Крым после перерыва продолжительностью 2,5 месяца, связанного с пандемией коронавируса, распахнули двери для отдыхающих. На первом этапе в качестве туристов они будут принимать местных жителей, зарегистрированных на территории РК и Севастополя. При заселении в отели они должны будут предъявить справку об исследовании на коронавирус.

Фото: iStock
Отели и гостиницы Севастополя откроются для всех туристов с 15 июня

На следующем этапе, с 1 июля, средства размещения начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ.

- Уже разрешено бронирование для жителей других регионов, а с 1 июля и размещение для всех россиян, - сказал министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко. - Отельеры, владельцы санаториев и гостиниц подчеркивают важность поэтапного запуска, поскольку им необходим период для раскачки. С 1 июля все будет готово и россияне отдохнуть в Крыму, где уже прогревается море, и установилась замечательная погода.

Контролировать соблюдение отельерами рекомендаций Роспотребнадзора будут специальные рабочие группы с участием представителей муниципалитетов и профильных ведомств.

- Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды, - считает Вадим Волченко.

Также с 15 июня с соблюдением требований Роспотребнадзора откроются музеи и пещерные комплексы полуострова, которые смогут обслуживать лишь небольшие группы экскурсантов - не более 5-10 человек.

Фото: Илья Изотов/РГ
Активность бронирования отелей в Крыму и на Кубани резко возросла

А вот крымские пляжи официально примут отдыхающих 1 июля. По словам вице-пермьера Совета министров РК - министр финансов РК Ирины Кивико, всего планируется открыть 440 пляжей, которым продлили действие паспортов готовности 2019 года. Однако они должны будут провести необходимые лабораторные анализы и обследовать дно с привлечением водолазов МЧС. Пользователи 207 пляжей уже обратились за экспертными заключениями на соответствие санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей.

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