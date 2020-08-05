В Сочи из-за гибели ребенка после нападения медведей проверят базы отдыха

После вчерашнего смертельного нападения медведей на ребенка в микрорайоне Дагомыс Лазаревского района Сочи мэр Алексей Копайгородский дал поручение городскому департаменту курортов и туризма совместно с правоохранительными органами провести проверку всех частных малых объектов размещения, баз отдыха и, так называемых, "пикниковых полян" на соответствие требованиям безопасности пребывания на их территории туристов. Об этом сообщает пресс-служба сочинской администрации.

В первую очередь проверки пройдут на открытых комплексах и базах отдыха у рек, озер и в горах.

- На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов, - сказал Алексей Копайгородский. - Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей.

Как уже сообщала "РГ", накануне вечером в Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего мальчика. СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.

В Сочи также будут приняты дополнительные меры по предупреждению безнадзорного нахождения на улицах несовершеннолетних.

- ЧП в Дагомысе не должно остаться только делом правоохранительных органов, - заключил глава курорта. - Требую от управления образования, департамента спорта, инспекции по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул. Мы не имеем права на повторение подобных страшных трагедий в нашем городе-курорте. Наши дети - это все, для чего мы живем и работаем. За их безопасность мы несем ответственность целиком и полностью.