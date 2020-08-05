Казахстан ограничил ввоз товаров с Южного Урала из-за птичьего гриппа

Временные ограничения на российско-казахстанской границе действуют с 4 августа: из Челябинской области нельзя ввести на территорию соседней страны живую птицу, инкубационные яйца, пух и перо, мясо, всю сырую птицеводческую продукцию. Под запрет также попали корм, охотничьи трофеи без таксидермической обработки, ранее использованное оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Информация об ограничении ввоза и транзита опубликована на сайте Министерства сельского хозяйства республики. Сообщается, что наибольшая опасность заражения существует для северо-западных регионов Казахстана. Ситуация в приграничных областях взята на контроль ветеринарными службами. Отмечено, что подтип H5N8 считается наименее патогенным для людей, но из-за быстрой мутации может стать смертельно опасным. В зоне риска находятся люди, которые болеют другими видами гриппа.

Напомним, Россельхознадзор Челябинской области 3 августа сообщил, что в Увельском районе выявлен вирус птичьего гриппа подтипа H5N8. Диагноз подтвердили три российские лаборатории. Зараженные тушки были найдены на берегах озер Песчаное и Табыныш. В населенных пунктах вблизи озер провели учет птицы, установили карантин, определили территории, где может быстро распространиться вирус. В неблагополучных зонах проводят мероприятиях по борьбе с заболеванием.