Новости

"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
Украина вышла из соглашения СНГ по пограничному сотрудничеству 16:00
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса 15:58
Ночные поезда вновь обретают популярность в Европе 15:58
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев 15:55
Жириновский и Миронов поспорили на шампанское и коньяк 15:52
На Большом Каменном мосту в Москве начали демонтаж гранитной облицовки 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 18:36
Рубрика: Общество

Выходной на здоровье

У работников старше 40 лет появился законный отгул для диспансеризации
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Теперь у работников старше 40 лет на один оплачиваемый выходной в году будет больше, но потратить его они смогут только на прохождение диспансеризации. Закон об этом публикует "Российская газета".
Диспансеризация выявляет заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Фото: Александр Корольков/ РГ Диспансеризация выявляет заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Фото: Александр Корольков/ РГ
Диспансеризация выявляет заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Фото: Александр Корольков/ РГ

Положения закона вступят в силу 11 августа. Начиная с этой даты, работодатели обязаны каждый год на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет, на медобследование в поликлинику. Средний заработок и должность за ними в день отгула сохраняются. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой, которую возьмут у врача. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления прописана в локальном нормативном акте организации, например - коллективном договоре.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Гражданам будут чаще напоминать о необходимости пройти диспансеризацию

На том, что профилактические медосмотры для граждан старше 40 лет должны быть регулярными, настаивали в минздраве. Теперь рекомендации ведомства закреплены законодательно.

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что новый закон поощрит граждан не реже раза в год посещать врачей, и это позволит выявлять на ранней стадии хронические или другие опасные заболевания у россиян, а значит, предупреждать их развитие.

"Именно своевременная диагностика гарантирует излечение множества даже самых тяжелых заболеваний", - пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Например, доказано, что диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще. Он также подчеркнул, что каждый может пройти бесплатное медицинское обследование. Но работающий гражданин сможет это сделать только в свободное от работы время.

Подтвердить, что выходной был потрачен на обследование, работники смогут справкой от врача. Этот день будет оплачен исходя из среднего заработка

По словам Морозова, новый закон стал продолжением принятых изменений в трудовое законодательство. "Ранее мы обратили внимание на людей пенсионного и предпенсионного возраста, у которых теперь есть два дня для диспансеризации", - напомнил он.

Таким образом, сегодня все работники в возрасте от 18 до 39 лет включительно для диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, у работников в возрасте 40 лет и старше появился один оплачиваемый выходной, предоставляемый ежегодно, а граждане предпенсионного возраста (те, кому осталось 5 лет до пенсии) и работающие пенсионеры могут взять два рабочих дня в году для этой цели.

Фото: iStock
Онкобольных поставят на диспансерное наблюдение в течение трех дней

Как подчеркивают в минздраве, диспансеризация - важный инструмент в достижении целей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Пройти ее граждане могут в поликлинике по месту прикрепления, проводится она в два этапа. Сначала назначается общее обследование, которое начинается с анкетирования, включает осмотр врача-терапевта, забор анализов, онкоцитологию, электрокардиографию, флюорографию легких, эзофагогастродуоденоскопию и другие исследования. Если будут выявлены подозрения на заболевания, то для уточнения диагноза пациента направят на следующий этап диспансеризации, где его осмотрят узкие специалисты. Планируется, что к 2024 году до 70% граждан будут ежегодно обследоваться у врачей.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диспансеризация населения Комментарии к документам

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше