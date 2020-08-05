Теперь у работников старше 40 лет на один оплачиваемый выходной в году будет больше, но потратить его они смогут только на прохождение диспансеризации. Закон об этом публикует "Российская газета".

Положения закона вступят в силу 11 августа. Начиная с этой даты, работодатели обязаны каждый год на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет, на медобследование в поликлинику. Средний заработок и должность за ними в день отгула сохраняются. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой, которую возьмут у врача. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления прописана в локальном нормативном акте организации, например - коллективном договоре.

На том, что профилактические медосмотры для граждан старше 40 лет должны быть регулярными, настаивали в минздраве. Теперь рекомендации ведомства закреплены законодательно.

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что новый закон поощрит граждан не реже раза в год посещать врачей, и это позволит выявлять на ранней стадии хронические или другие опасные заболевания у россиян, а значит, предупреждать их развитие.

"Именно своевременная диагностика гарантирует излечение множества даже самых тяжелых заболеваний", - пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Например, доказано, что диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще. Он также подчеркнул, что каждый может пройти бесплатное медицинское обследование. Но работающий гражданин сможет это сделать только в свободное от работы время.

Подтвердить, что выходной был потрачен на обследование, работники смогут справкой от врача. Этот день будет оплачен исходя из среднего заработка

По словам Морозова, новый закон стал продолжением принятых изменений в трудовое законодательство. "Ранее мы обратили внимание на людей пенсионного и предпенсионного возраста, у которых теперь есть два дня для диспансеризации", - напомнил он.

Таким образом, сегодня все работники в возрасте от 18 до 39 лет включительно для диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, у работников в возрасте 40 лет и старше появился один оплачиваемый выходной, предоставляемый ежегодно, а граждане предпенсионного возраста (те, кому осталось 5 лет до пенсии) и работающие пенсионеры могут взять два рабочих дня в году для этой цели.

Как подчеркивают в минздраве, диспансеризация - важный инструмент в достижении целей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Пройти ее граждане могут в поликлинике по месту прикрепления, проводится она в два этапа. Сначала назначается общее обследование, которое начинается с анкетирования, включает осмотр врача-терапевта, забор анализов, онкоцитологию, электрокардиографию, флюорографию легких, эзофагогастродуоденоскопию и другие исследования. Если будут выявлены подозрения на заболевания, то для уточнения диагноза пациента направят на следующий этап диспансеризации, где его осмотрят узкие специалисты. Планируется, что к 2024 году до 70% граждан будут ежегодно обследоваться у врачей.