Положения закона вступят в силу 11 августа. Начиная с этой даты, работодатели обязаны каждый год на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет, на медобследование в поликлинику. Средний заработок и должность за ними в день отгула сохраняются. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой, которую возьмут у врача. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления прописана в локальном нормативном акте организации, например - коллективном договоре.
На том, что профилактические медосмотры для граждан старше 40 лет должны быть регулярными, настаивали в минздраве. Теперь рекомендации ведомства закреплены законодательно.
В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что новый закон поощрит граждан не реже раза в год посещать врачей, и это позволит выявлять на ранней стадии хронические или другие опасные заболевания у россиян, а значит, предупреждать их развитие.
"Именно своевременная диагностика гарантирует излечение множества даже самых тяжелых заболеваний", - пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Например, доказано, что диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще. Он также подчеркнул, что каждый может пройти бесплатное медицинское обследование. Но работающий гражданин сможет это сделать только в свободное от работы время.
По словам Морозова, новый закон стал продолжением принятых изменений в трудовое законодательство. "Ранее мы обратили внимание на людей пенсионного и предпенсионного возраста, у которых теперь есть два дня для диспансеризации", - напомнил он.
Таким образом, сегодня все работники в возрасте от 18 до 39 лет включительно для диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, у работников в возрасте 40 лет и старше появился один оплачиваемый выходной, предоставляемый ежегодно, а граждане предпенсионного возраста (те, кому осталось 5 лет до пенсии) и работающие пенсионеры могут взять два рабочих дня в году для этой цели.
Как подчеркивают в минздраве, диспансеризация - важный инструмент в достижении целей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Пройти ее граждане могут в поликлинике по месту прикрепления, проводится она в два этапа. Сначала назначается общее обследование, которое начинается с анкетирования, включает осмотр врача-терапевта, забор анализов, онкоцитологию, электрокардиографию, флюорографию легких, эзофагогастродуоденоскопию и другие исследования. Если будут выявлены подозрения на заболевания, то для уточнения диагноза пациента направят на следующий этап диспансеризации, где его осмотрят узкие специалисты. Планируется, что к 2024 году до 70% граждан будут ежегодно обследоваться у врачей.