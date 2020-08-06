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6 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 6 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Трудовой кодекс Российской Федерации

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2018, N 41, ст. 6193) следующие изменения:

1) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.";

2) части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

3) дополнить частью пятой следующего содержания:

"Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль