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05.08.2020 18:37
Рубрика: Общество

Экспертиза на стороне

Роспатент привлечет к работе вузы
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Вузы, научные институты и лаборатории смогут подключиться к экспертизе изобретений и полезных моделей для регистрации их в Роспатенте. Это предусматривают подписанные президентом поправки в Гражданский кодекс, которые публикует "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Заявители смогут обращаться в аккредитованные организации, чтобы получить результаты предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения, - объяснил глава Роспатента Григорий Ивлиев. - С каждым годом эти решения становятся все сложнее и, если ничего не менять, мы не сможем выдерживать сроки выдачи патентов".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности - первый этап экспертизы, проводимой Роспатентом. Ту же самую работу под силу выполнять институтам Академии наук, НИИ, ведущим вузам и другим организациям, у которых в штате есть высококвалифицированные узкие специалисты, полагает Ивлиев.

"Практика привлечения внешних специалистов известна из опыта ряда зарубежных ведомств, например, патентного ведомства Японии, Республики Корея, - добавил Григорий Ивлиев. - При этом информационный поиск, предусмотренный Гражданским кодексом, будет так же проводить Роспатент, но уже с учетом результатов проведенных предварительных процедур".

В Роспатенте отметили, что после расширения круга экспертов рассчитывают на повышение оперативности своей работы. На отладку работы с внешними экспертами у Роспатента будет ровно год. Именно к этому сроку подписанные поправки вступят в силу.

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