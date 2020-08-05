Вузы, научные институты и лаборатории смогут подключиться к экспертизе изобретений и полезных моделей для регистрации их в Роспатенте. Это предусматривают подписанные президентом поправки в Гражданский кодекс, которые публикует "РГ".

"Заявители смогут обращаться в аккредитованные организации, чтобы получить результаты предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения, - объяснил глава Роспатента Григорий Ивлиев. - С каждым годом эти решения становятся все сложнее и, если ничего не менять, мы не сможем выдерживать сроки выдачи патентов".

Предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности - первый этап экспертизы, проводимой Роспатентом. Ту же самую работу под силу выполнять институтам Академии наук, НИИ, ведущим вузам и другим организациям, у которых в штате есть высококвалифицированные узкие специалисты, полагает Ивлиев.

"Практика привлечения внешних специалистов известна из опыта ряда зарубежных ведомств, например, патентного ведомства Японии, Республики Корея, - добавил Григорий Ивлиев. - При этом информационный поиск, предусмотренный Гражданским кодексом, будет так же проводить Роспатент, но уже с учетом результатов проведенных предварительных процедур".

В Роспатенте отметили, что после расширения круга экспертов рассчитывают на повышение оперативности своей работы. На отладку работы с внешними экспертами у Роспатента будет ровно год. Именно к этому сроку подписанные поправки вступят в силу.