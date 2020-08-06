Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 262-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2013, N 30, ст. 4055; 2014, N 11, ст. 1100; 2019, N 30, ст. 4132) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 1246:

а) после слов "по интеллектуальной собственности" дополнить словами "непосредственно или через подведомственное ему учреждение", слово "пункте" заменить словом "абзаце";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности аккредитует российскую научную или образовательную организацию в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности (статьи 1384, 1386 и 1390) (далее - научная или образовательная организация).

Порядок аккредитации научной или образовательной организации и требования к ней, а также основания и порядок прекращения ее аккредитации устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

2) в пункте 1 статьи 1366:

а) абзац первый после слов "не взимаются" дополнить словами "за совершение юридически значимых действий, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Количество поданных в течение года одним заявителем заявок, в отношении которых при подаче указанного заявления он освобождается от уплаты патентных пошлин, предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

3) абзац второй пункта 1 статьи 1378 изложить в следующей редакции:

"Заявитель вправе по собственной инициативе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и (или) после получения отчета о предварительном информационном поиске или информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктом 6 статьи 1384 или абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 настоящего Кодекса, измененную формулу полезной модели, не изменяющую заявку на полезную модель по существу, и внести соответствующие изменения в описание после получения отчета о предварительном информационном поиске, проведенном в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1390 настоящего Кодекса.";

4) в статье 1384:

а) в пункте 1 слова "поступившей в федеральный орган" заменить словами "принятой федеральным органом", слова "и их соответствие установленным требованиям" заменить словами "их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. До начала проведения экспертизы заявки на изобретение по существу (статья 1386) заявитель вправе запросить в научной или образовательной организации проведение по заявке на изобретение предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности, о чем он обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.";

5) в статье 1386:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в российскую национальную заявку, такое ходатайство подается одновременно с заявлением о выдаче патента.

Указанный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

О поступивших ходатайствах третьих лиц о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.

При проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.";

в) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;

г) в пункте 5:

в абзаце первом слова "отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи" заменить словами "отчет о предварительном информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, и отчет об информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи";

абзац второй после слов "заявленного изобретения" дополнить словами "требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Порядок проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, пунктом 2 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 1390 настоящего Кодекса, публикации отчетов о предварительном информационном поиске и об информационном поиске, представления отчета о предварительном информационном поиске, отчета об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности заявителю устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.";

6) пункт 1 статьи 1390 изложить в следующей редакции:

"1. По заявке на полезную модель, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки.

До завершения формальной экспертизы заявитель вправе запросить в научной или образовательной организации проведение по заявке на полезную модель предварительного информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и предварительной оценки ее патентоспособности, о чем он обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу проводится после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:

проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и проверку с учетом его результатов соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

При проверке патентоспособности заявленной полезной модели учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.";

7) пункт 2 статьи 1394 изложить в следующей редакции:

"2. После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, с отчетами о предварительном информационном поиске и информационном поиске в отношении заявленных изобретения или полезной модели и заключением о результатах предварительной оценки их патентоспособности, с отчетом об информационном поиске в отношении заявленного промышленного образца, а также с другими документами федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке в связи с регистрацией изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Порядок ознакомления с указанными документами устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин