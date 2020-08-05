Россотрудничество в Бейруте объявило сбор перевязочных средств и лекарств

Представительство Россотрудничества в Бейруте объявило о том, что организует помощь для всех, кому она необходима. С этой целью начат сбор перевязочных средств и лекарств.

"Мы объявляем сбор перевязочных материалов и лекарств первой необходимости для пострадавших. Вы можете принести их в удобное для вас время в Российский культурный центр по адресу: Бейрут, Вердан, улица Рашида Караме. Все они будут переданы в Министерство здравоохранения Ливанской Республики", - сказано на сайте Российского центра науки и культуры в Бейруте.

Так же представительство предлагает сообщать на электронную почту lebanon@rs.gov.ru или по телефону +96171671275, если кому-то необходима помощь.

Кроме того, Россотрудничество в Бейруте призывает сдавать кровь для пострадавших.

В результате взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута четвертого августа погибли 73 человека, 3700 пострадали. По некоторым оценкам, повреждения получили до 60 процентов зданий в ливанской столице. Взрыв был настолько мощен, что взрывную волну зафиксировали на Кипре, более чем в двухстах километрах от Бейрута.