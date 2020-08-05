СМИ: Причиной взрыва в Бейруте стали сварочные работы

Власти Бейрута уточнили наиболее вероятные причины взрыва в городском порту, который привел к многочисленным жертвам и огромному ущербу. Согласно последним данным, взрыв мог произойти в резервуаре с 2700 тонн аммиачной селитры, возле которого проводились сварочные работы.

"Предварительная информация служб безопасности свидетельствует о том, что в процессе сварки небольшого отверстия, через которое могла быть совершена кража, в порту произошла детонация 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры", - цитирует ТАСС заявление источника в силовых структурах Ливана.

Напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел вечером во вторник. Погибли, около 70 человек и эти цифры продолжают расти каждый час. Число пострадавших приближается к трем тысячам. Больницы города переполнены.