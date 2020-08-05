Создатель суперкара McLaren F1 представил новый шедевр

Британский конструктор Гордон Мюррей, разработавший культовый суперкар 90-х McLaren F1, представил свое новое творение. Первые экземпляры автомобиля, получившего имя Gordon Murray T.50, поступят покупателям лишь в 2022 году, но уже сейчас можно сказать, что это шедевр технической мысли.

T.50 вобрал в себя наиболее интересные решения, опробованные Мюрреем еще на McLaren F1: водитель сидит посередине, по бокам от него располагаются кресла двух пассажиров, удобный доступ в салон отрывают двери типа "крыло чайки", заходящие на крышу. В задней части кузова располагается огромный вентилятор, отсасывающий воздух из-под днища, благодаря чему машина буквально прилипает к трассе в поворотах.

Вмещая трех человек, T.50 отличается очень компактными габаритами (в длину меньше, чем Porsche Boxter), и крайне низким весом - всего 986 килограмм! Чтобы сделать машину столь легкой, конструктор пошел на самые решительные меры. Достаточно сказать, что весь кузов, состоящий из монокока и навесных панелей, полностью изготовлен из углеволокна и весит 150 килограммов, а особые стекла на 28% тоньше, чем на других автомобилях.

Фото: Gordon Murray

Двигатель, установленный на суперкар, разработан специально для него компанией Cosworth. V12 объемом 3.9 литра развивает мощность 663 л.с. и может раскручиваться до сумасшедших 12100 об/мин. Мощность конечно не рекордная, но не забывайте, что весит машина меньше тонны!

Гордон Мюррей обещает, что новый суперкар будет невероятно быстрым на трассе, но при этом отлично подойдет для каждодневной эксплуатации благодаря легкости управления, удобному салону и вместительному багажнику. Тираж T.50 составит 100 экземпляров, за каждый из которых компания надеется выручить по 3 миллиона долларов. Это, кстати, примерно в полтора больше, чем стоимость Bugatti Chiron.