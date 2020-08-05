Специалисты оценили перспективы облачных консольных игр на смартфонах

Новости

На Большом Каменном мосту в Москве начали демонтаж гранитной облицовки 15:40
Медведев заявил об ответственности диаспор за стычки армян и азербайджанцев 15:35
"Не кончится лето": В Петербурге открылась выставка работ Виктора Цоя 15:34
МИД: Россия готовит гуманитарную помощь в Бейрут 15:29
Глава Калмыкии заболел коронавирусом 15:16
В ближайшие годы к интернету подключат свыше 5 тыс. малых деревень 15:12
В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников 14:59
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова 14:53
В Москве полиция нашла родителей забытого в коляске младенца 14:49
В Турции начали печь хлеб из злаков древней Месопотамии 14:41
В Испании вводят штрафы до 600 тысяч евро за нарушение санитарных мер 14:39
В Британии стартовала программа по строительству экологических домов 14:34
Зрителей с температурой выше 37 градусов не пустят в театр и цирк 14:24
Видео: В Ульяновске "искупали" авиалайнер МС-21 14:18
Врач рассказала об опасности некоторых парфюмов и косметики при загаре 14:15
Ростехнадзор запустил Telegram-бота 14:14
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты 14:12
В Стамбуле электросамокаты снабдят "автомобильными" номерами 14:08
Российские спикеры выразили соболезнования в связи с трагедией в Бейруте 14:04
Бизнес сэкономил на аренде 14 млрд рублей благодаря господдержке 14:04
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней 14:02
СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось 14:01
ФАС России возбудила дело в отношении банка "Открытие" 13:58
Ликвидные резервы в ФНБ выросли за июль до 118,7 млрд долларов 13:45
В Германии будут делать тесты на коронавирус прибывшим из-за границы 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 15:36
Рубрика: Digital

Специалисты оценили перспективы облачных консольных игр на смартфонах

Текст: Иван Черноусов
Microsoft запустит сервис xCloud уже 15 сентября на Android-устройствах. Он станет частью подписки Xbox Game Pass Ultimate и позволит запускать консольные игры из "облака" прямо на смартфоне. Об этом сообщает портал The Verge.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Скриншот YouTube
Sony назвала дату новой презентации игр для PlayStation 5

Сначала сервис запустится в 22 странах мира: Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Испании, Южной Корее, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки. В других странах, в том числе и России, сервис запустится позже. Кроме того, Microsoft планирует в будущем расширить его и на телевизоры.

"Движение крупных компаний к построению облачной экосистемы - логичный шаг для бизнеса, - говорит CEO компании MY.GAMES Василий Магурян. - Для доступа к играм теперь не нужно будет покупать приставку, достаточно подключить смартфон (или в будущем телевизор) к облачному сервису. Это снизит порог входа для игроков, которым жалко платить 400-500 долларов за консоль, и приведет к увеличению числа пользователей, играющих в требовательные к железу игры. Также стоит отметить, что подписочная бизнес-модель Game Pass выгодно отличается от конкурентов на рынке".

По словам специалиста, в ближайшее время точно не стоит ждать смерти мобильного гейминга. Он полагает, что облачное решение даст доступ к играм для новой аудитории - геймерам с высоким уровнем заинтересованности, но недостаточной платежеспособностью.

Игровой блогер Денис Русаков считает, что запуск облачных консольных игр на мобильный гейминг практически никак не повлияет. "Во-первых, различные варианты консольных игр на смартфонах через стриминг уже были (например, у PlayStation - сначала только для телефонов Sony, а затем и для остальных), и они не пользовались большой популярностью. Во-вторых, мобильные игры и консольные игры сегодня практически никак не пересекаются - те, кто любит раскладывать "три в ряд" или строить одинаковые фермы вряд ли оценят большие приключенческие шутеры и ролевые игры от третьего и, тем более, от первого лица".

Кроме того, эксперт уверен, что большинство мобильных геймеров даже не заметит запуска нового сервиса. Ведь для того, чтобы играть в игры от Microsoft, нужно либо их купить, либо оформить подписку. "А большинство мобильных игр бесплатные, так что любители играть в шарики вряд ли переключаться на консольные игры, для прохождения которых нужно много времени", - заключает Русаков.

Apple показала новый iMac
Digital Технологии

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом