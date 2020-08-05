Специалисты оценили перспективы облачных консольных игр на смартфонах

Microsoft запустит сервис xCloud уже 15 сентября на Android-устройствах. Он станет частью подписки Xbox Game Pass Ultimate и позволит запускать консольные игры из "облака" прямо на смартфоне. Об этом сообщает портал The Verge.

Сначала сервис запустится в 22 странах мира: Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Испании, Южной Корее, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки. В других странах, в том числе и России, сервис запустится позже. Кроме того, Microsoft планирует в будущем расширить его и на телевизоры.

"Движение крупных компаний к построению облачной экосистемы - логичный шаг для бизнеса, - говорит CEO компании MY.GAMES Василий Магурян. - Для доступа к играм теперь не нужно будет покупать приставку, достаточно подключить смартфон (или в будущем телевизор) к облачному сервису. Это снизит порог входа для игроков, которым жалко платить 400-500 долларов за консоль, и приведет к увеличению числа пользователей, играющих в требовательные к железу игры. Также стоит отметить, что подписочная бизнес-модель Game Pass выгодно отличается от конкурентов на рынке".

По словам специалиста, в ближайшее время точно не стоит ждать смерти мобильного гейминга. Он полагает, что облачное решение даст доступ к играм для новой аудитории - геймерам с высоким уровнем заинтересованности, но недостаточной платежеспособностью.

Игровой блогер Денис Русаков считает, что запуск облачных консольных игр на мобильный гейминг практически никак не повлияет. "Во-первых, различные варианты консольных игр на смартфонах через стриминг уже были (например, у PlayStation - сначала только для телефонов Sony, а затем и для остальных), и они не пользовались большой популярностью. Во-вторых, мобильные игры и консольные игры сегодня практически никак не пересекаются - те, кто любит раскладывать "три в ряд" или строить одинаковые фермы вряд ли оценят большие приключенческие шутеры и ролевые игры от третьего и, тем более, от первого лица".

Кроме того, эксперт уверен, что большинство мобильных геймеров даже не заметит запуска нового сервиса. Ведь для того, чтобы играть в игры от Microsoft, нужно либо их купить, либо оформить подписку. "А большинство мобильных игр бесплатные, так что любители играть в шарики вряд ли переключаться на консольные игры, для прохождения которых нужно много времени", - заключает Русаков.