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05.08.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Угонщик пикапа протаранил 26 автомобилей, застрял в песке и был пойман

Текст: Константин Руссов
Фото: Oregon State Police Фото: Oregon State Police
Фото: Oregon State Police

В полицию города Норт-Бенд, штат Орегон, поступило сообщение о странном человеке, устроившим ДТП за пределами города. Позвонивший рассказал, что в него на светофоре въехал Dodge Ram 1500, водитель которого не остановился, а попытался вытолкнуть на перекрёсток ещё один автомобиль. И это не было случайностью.

Фото: Bureau of Customs PH / Facebook
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Полиция Норт-Бенда связалась с правоохранителями соседнего Кус-Бэй, которые, как выяснилось, ищут безумца с похожей манией устраивать аварии безрассудные аварии. Тем временем стало известно, что человек на Dodge Ram 1500 был замечен недалеко от Флоренции, но если до этого пострадавших в ДТП не было, то на этот раз без вызова медиков не обошлось.

Полиция немедленно отреагировала и в ходе рейда обнаружила застрявший в песке пикап. По горячим следам был пойман 47-летний Кевин Симпсон, зарегистрированный в Калифорнии. Как было установлено позднее, Симпсон угнал пикап Dodge. По подсчётам задержанного, на его счету 26 повреждённых автомобилей, которые были протаранены в ходе 64-километрового маршрута. Точное количество пострадавших устанавливается.

Причины, заставившие Кевина Симпсона безумствовать, не называются, но известно, что он был несколько раз арестован: в 2017 году его задержали за кражу со взломом, в 2014 году он совершил два проникновения в дома.