В Бейрут прибыли самолеты МЧС для помощи пострадавшим

Два самолета МЧС РФ приземлились в Бейруте, жители которого пострадали от мощнейшего взрыва в порту. Об этом информирует ТАСС.

Первый самолет совершил посадку в 20:24 по московскому времени. Sukhoi Superjet 100 доставил в столицу Ливана оперативную группу из 10 человек, двух психологов МЧС и 19 специалистов отряда "Центроспас". Последние развернут аэромобильный госпиталь для пострадавших.

Второй самолет совершил посадку в 22:05. Ил-76 доставил специалистов Роспотребнадзора и оборудование для того, чтобы развернуть лабораторию по выявлению коронавируса.

В общей сложности авиация МЧС совершит пять рейсов в Бейрут.

Между тем число погибших при взрыве увеличилось до 137 человек. Число пострадавших возросло до пяти тысяч.