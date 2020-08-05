В Бейруте планируют ввести двухнедельный режим ЧП

Власти Ливана планируют ввести в столице режим чрезвычайного положения сроком на две недели. Об этом на экстренном заседании Верховного совета обороны страны заявил премьер-министр Хасан Диаб. Напомним, что ранее Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

"Премьер-министр настаивает на необходимости объявления чрезвычайного положения в Бейруте сроком на две недели", - передает РИА Новости информацию канцелярии президента арабской страны Мишеля Ауна​​​.

Напомним, что что взрыв в порту Бейрута произошел вечером во вторник. Предположительно, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, небрежно хранившейся в городском порту. Погибли более 70 человек и эти цифры продолжают расти каждый час. Число пострадавших превысило трем тысячи. Больницы города переполнены.