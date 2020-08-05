В ФРГ призвали к деаэскалации напряженности вокруг "Северного потока-2"

Работы по строительству газопровода "Северный поток-2", который будет доставлять газ из России в Германию, находятся в завершающей стадии. Несмотря на угрозы со стороны США о введении новых санкций, правительство Германии хочет предотвратить эскалацию напряженности вокруг проекта любой ценой, сообщает журнал Focus.

"Мы все еще надеемся, что эти санкции не будут введены. Федеральное правительство всегда готово к переговорам, чтобы предотвратить эскалацию", - заявил министр экономики Петер Альтмайер в интервью агентству DPA.

По его словам, в министерстве проведены решающие переговоры. В настоящее время на севере Германии строятся терминалы, где можно будет выгружать и продавать сжиженный газ из США. На этом фоне нет никаких оснований для санкций. "Кстати, я надеюсь и ожидаю, что все вовлеченные стороны также будут соблюдать требования международного права", - подчеркнул Альтмайер.

Среди немецких политиков растет недовольство позицией США по газопроводу. Вашингтон призывают прекратить относиться европейцам как к вассальным государствам. "США опасно закручивают спираль эскалации в трансатлантических отношениях и сознательно подвергают политические и экономические отношения между Германией, Европой и США еще большей опасности", - цитирует Die Welt первого управляющего делами фракции СДПГ в бундестаге Карстена Шнайдера.

Парламентарий призвал федеральное правительство использовать председательство в Европейском совете для быстрого усиления "сопротивления Европы санкциям". "К Германии и Европе, как к крупнейшему в мире единому рынку, нельзя относиться как к вассальным государствам", - подчеркнул Шнайдер. Политик высказался в пользу применения "разумных контрмер, которые почувствуют американские экспортеры". Кроме того, европейские компании, которым угрожают санкции, должны получить помощь.

Берлин обеспокоен сообщениями о том, что США хотят усилить давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2". В последние дни американские представители провели видеоконференции с подрядчиками проекта с целью "указать на далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте", пишет газета "Welt am Sonntag".

Между тем Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока-2". Датское энергетическое агентство (DEA) не возражает против использования при строительстве газопровода судов с якорным, а не только с динамическим позиционированием, как было раньше. Отмечалось также, что маршрут трассы проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.