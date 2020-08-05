В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев

Руководители парламентских фракций ответили на вопрос, стоит ли привязать штрафы за нарушения ПДД к стоимости автомобиля или уровню дохода владельца авто. Эта тема обсуждалась в ходе панельной сессии форума "Территория смыслов".

Лидер думских "единороссов" Сергей Неверов считает, что к вопросу нужно подходить комплексно. Дело в том, что есть риск, что недобросовестные автовладельцы оформят дорогие машины "на бабушек и дедушек, с которых штраф не возьмешь".

Он добавил, что "сейчас многих задерживают без прав, и им наплевать на штраф".

- Одними штрафами мы эти вопросы не решим, должна быть неотвратимость наказания, - уверен Неверов.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что во фракции уже прорабатывают такой законопроект. В случае его принятия штраф за нарушение ПДД водителем, по его словам, может составить небольшую долю от стоимости нового автомобиля той же марки.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин обещал поддержку инициативы коммунистами, если она будет внесена в ГД. "Надо очень серьезно разграничивать возможности конкретных людей, а не обобщать под одну гребенку", - сказал он.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в необходимости таких поправок. Если "за все штрафовать, мы будем всех злить", обратился он к коллегам.